Музыка нового мира: К-pop и фантастика

TWICE

Бывают клипы, где визуал с текстом связывает ключевое понятие — как, например, в песне 2017 года Signal группы TWICE .

Day by Day

Всё потому, что фантастический элемент здорово влияет на восприятие песни у целевой (молодёжной) аудитории. С учётом того, что изрядная часть текстов в К-pop посвящена банальным любовным переживаниям, создателям приходится делать ставку на визуал. Иногда такой контраст выглядит нелепо — как в клипе 2012 года Day by Day женской группы T-ara .

Например, в творчестве группы BLITZERS есть несколько песен, где используются образы и символы фантастики — однако не напрямую. Тексты пронизаны духом молодёжного бунтарства, призывами к активной жизненной позиции, надеждой на правильный выбор, а видеоряд полон отсылок к современной культуре — от Джокера и Хранителей до нашествия зомби и постапокалипсиса в духе «Безумного Макса». При этом фантастические элементы не бросаются в глаза, их надо заметить и осмыслить: таковы песни Breathe Again, Macarena, Super Power.

Will Make a Mistake .

Есть и истории, где этот подход выражен более чётко, — как в клипе Will Make a Mistake .

My Universe

Ещё более эффектным выглядит нашумевший клип 2021 года My Universe — совместное творчество самого популярного ныне представителя Кей-поп BTS и британской группы Coldplay .

N.O

Но самый удачный вариант — когда текст песни актуален или имеет глубокий смысл. Тогда в сочетании с фантастическим видеорядом трек приобретает особую значимость в духе социальной НФ. Как, например, в песне N.O 2013 года той же BTS .