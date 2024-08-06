Музыка нового мира: К-pop и фантастика

Прошли времена, когда корейская популярная музыка (иначе K-pop) считалась экзотическим явлением, странной манией экзальтированных тинейджеров. Ныне у Кей-попа, который оказался в авангарде « халлю » (увлечения корейской массовой культурой), десятки миллионов поклонников по всему миру. Причём слушают его люди абсолютно разных возрастов. Такой популярностью Кей-поп обязан в том числе разнообразию тем — включая, конечно же, и фантастику.

14–15 сентября в Москве состоится ФандомФест, посвящённый азиатской поп-культуре. В программе — К-pop, косплей, аниме, игры, кавердэнс, комиксы, киновселенные, книги — все фандомы вместе!

Среди участников — известные корейские группы TIOT и BLITZERS.

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Фантастика — научная, фэнтезийная, мистическая — нередко используется в музыке, от классической до современной. К-pop не исключение.

Можно выделить три основных формата фантастического Кей-попа.

Первый и самый распространённый — визуальный , когда фантастические элементы используются при создании типичных для корейской популярной музыки красочных видеоклипов. Как правило, по смыслу песни с фантастикой не связаны — это просто приятная глазу экзотика.

Второй формат более предметный — когда визуальный ряд сочетается с текстом, где упоминаются фантастические элементы. Правда, нередко это лишь метафора чувств и эмоций.

Третий формат — концептуальный , когда K-pop-группа отыгрывает некий фантастический образ вроде вампиров или супергероев в отдельном альбоме или в творчестве вообще. Костюмы, поведение исполнителей, музыка, тексты — на образ работает всё.

А теперь давайте познакомимся с фантастикой корейских айдолов поближе — на конкретных примерах из репертуара популярных групп.

Визуал превыше всего!

Сперва посмотрим на тех, кто использует необычные фантастические элементы для достижения внешнего эффекта.

Вот парочка ярких клипов легендарной группы Big Bang , которая около 15 лет была одним из главных бойз-бэндов Кей-попа. Оба клипа вышли в 2012 году.

Текст песни Monster — чистая романтика: парень уверяет девушку, что искренне любит её и он лапочка, а не чудовище.

Визуал совершенно не соответствует смыслу — перед нами переживания то ли мутантов, над которыми проводятся эксперименты, то ли инопланетян, попавших в ловушку людей и жаждущих вырваться. И всё это на фоне постапокалиптических декораций. Клип — отличный пример того, что картинка порой оказывается гораздо интереснее текста.

Ещё один клип Big Bang — Fantastic Baby, самый популярный в видеографии группы. У него полмиллиарда просмотров на YouTube.

И опять две составляющие клипа не сочетаются. Текст — мешанина в духе «мы хотим отрываться, мы хотим танцевать, давайте сойдём с ума». И мемберы группы в экзотических костюмах явно сходят, каждый по-своему. Но есть в этом видео и некие смысловые моменты с фантастическими отсылками — там показан антиутопический мир, где запрещена музыка, а народ бунтует, потому что хочет танцевать и веселиться. В отличие от «Монстра», пересечения между видеорядом и текстом здесь есть — хотя бы формальные.



А вот клип ещё одной легендарной группы, уже девичьей, — Girls' Generation . Прославила её песня Gee 2009 года — благодаря задорной музыке и очень милому визуалу. Текст вновь чисто романтический — впервые влюбившись, девушка грезит о парне, которому боится признаться в своих чувствах.

Клип — история про манекенов из магазина одежды, которые сохнут по красавчику-продавцу и оживают ночью, когда он уходит, чтобы вволю повздыхать и посплетничать с подругами-соперницами. Сказочный элемент пусть и не напрямую, но перекликается с текстом песни по смыслу. При этом фантастический видеоряд играет лишь вспомогательную роль, акцентируя внимание на эгьё (милоте) мемберов.

Бывают клипы, где визуал с текстом связывает ключевое понятие — как, например, в песне 2017 года Signal группы TWICE .

Видео — попытка героинь со сверхспособностями наладить контакт с инопланетянином, который не может расшифровать их сигналы. Текст — жалобы девушки на то, что парень не понимает её чувств. В итоге «сигнал» не доходит до адресата — хоть в романтике, хоть в фантастике.

Подобных клипов в Кей-попе полно — они есть практически у каждого исполнителя.

Всё потому, что фантастический элемент здорово влияет на восприятие песни у целевой (молодёжной) аудитории. С учётом того, что изрядная часть текстов в К-pop посвящена банальным любовным переживаниям, создателям приходится делать ставку на визуал. Иногда такой контраст выглядит нелепо — как в клипе 2012 года Day by Day женской группы T-ara .

Официальное видео длится более 15 минут — это целый фильм о постапокалиптическом будущем, где отважные девушки мечами и суперсилами отстаивают право на жизнь, свободу и любовь. Хоть он и немного затянут, вроде бы всё замечательно — но лишь до поры, пока не ознакомишься с переводом текста: это унылая любовная жвачка, переполненная пошлыми клише.

Фантастический баланс

К счастью, бывает, что фантастика в K-pop служит не только формальным наполнением — или хотя бы притворяется таковым.



Например, в творчестве группы BLITZERS есть несколько песен, где используются образы и символы фантастики — однако не напрямую. Тексты пронизаны духом молодёжного бунтарства, призывами к активной жизненной позиции, надеждой на правильный выбор, а видеоряд полон отсылок к современной культуре — от Джокера и Хранителей до нашествия зомби и постапокалипсиса в духе «Безумного Макса». При этом фантастические элементы не бросаются в глаза, их надо заметить и осмыслить: таковы песни Breathe Again, Macarena, Super Power.

Есть и истории, где этот подход выражен более чётко, — как в клипе Will Make a Mistake.

Текст песни — мотивационный: о том, что надо не бояться рисковать, двигаться в будущее, не обращая внимание на возможные ошибки. Клип же рассказывает о группе парней, которые строят космический корабль, чтобы полететь на другую планету. И после ряда провалов им это удаётся. В результате все элементы трека идеально сочетаются, объединённые общей идеей.

Естественно, в репертуаре айдолов встречаются песни, при прослушивании которых не нужно напрягаться, считывая скрытые смыслы. Хороший пример — Alien , дебютный клип певицы Ли Сухён , вышедший в 2020 году.

Фантастично здесь всё — история об инопланетянке, которая вынуждена скитаться по разным планетам, сопровождается подходящим видеорядом с элементами анимации.

Ещё более эффектным выглядит нашумевший клип 2021 года My Universe — совместное творчество самого популярного ныне представителя Кей-поп BTS и британской группы Coldplay .

Это целый мини-фильм с собственным сеттингом и предысторией. В далёкой галактике некая злая сила полностью запретила музыку. Однако три группы с разных планет восстали против злодеев и готовы защитить вселенную, ведь музыка создана, чтобы объединять. Визуал шикарен и хорошо сочетается с текстом — BTS, Coldplay и вымышленная гуманоидная группа Supernova 7 исполняют песню вместе (причём в виде голограмм), а координатором концерта выступает межзвёздный скиталец-диджей. И всё это происходит на фоне экзотических миров и космических глубин.

Но самый удачный вариант — когда текст песни актуален или имеет глубокий смысл. Тогда в сочетании с фантастическим видеорядом трек приобретает особую значимость в духе социальной НФ. Как, например, в песне N.O 2013 года той же BTS.

Корейская школа может быть настоящей пыткой для детей, и в мире будущего всё становится ещё хуже. Злободневный и выразительный текст дополняется эффектным клипом, в котором футуристическое учебное заведение напоминает концлагерь. Так почему бы его не разрушить?

Фантастика как концепт

Наконец, есть исполнители, которые сознательно делают ставку на фантастические концепты при продвижении альбома или даже всего своего творчества.

Один из главных представителей такого подхода в К-pop — созданная в 2020 году aespa, ныне самая популярная женская группа Кореи. Уже в первом её сингле, Black Mamba, началось строительство музыкальной вселенной под названием Квенья, в которой сочетаются футуристические и фэнтезийные мотивы. У каждой из мемберов группы в этой виртуальной вселенной есть двойник, и жизни девушек влияют друг на друга. Взаимодействию героинь и их аватаров мешает Чёрная Мамба, гигантская змея, жаждущая поглотить Квенью.

В первом альбоме группы Savage (2021) показана борьба с Чёрной Мамбой — для победы девушкам надо стать по-настоящему «дикими». В клипе на титульную песню виртуальные двойники мемберов становятся полноценными участниками действия и вступают в танцевальную битву.

Во втором альбоме Girls (2022) отчётливо проявились элементы киберпанка — Квенья более не напоминает сюрреалистическую сказку, это мрачная футуристика. В самом свежем на нынешний момент альбоме Armageddon (2024) группа покинула Квенью, открыв дорогу в другую вселенную, где возможно проявление суперспособностей. Теперь девушки из aespa больше напоминают злодеек, чем героинь, — так происходит, например, в клипе на песню Supernova .

Если в aespa виртуальные аватары — хоть и важные, но всё же вспомогательные персонажи, то созданная в 2023 году группа Mave уже полностью цифровая и использует разработки в области искусственного интеллекта. Конечно, виртуальные айдолы больше популярны в Японии, но корейцы пытаются играть на том же поле, и Mave — их главный козырь.

Естественно, «творчество» Mave просто не может не быть фантастическим — её клипы показывают внешне благополучное будущее, в котором люди утратили человеческие чувства. Но героини готовы бороться за их возвращение — как в дебютном клипе Pandora .

Фантастические концепты есть и у других звёзд Кей-попа. Например, группа VIXX , довольно часто использующая подобный визуал, в 2016 году выпустила концептуальную трилогию клипов, посвящённую трём богам греческого пантеона — Зелосу, Аиду и Кратосу. В альбоме Dystopia: The Tree of Language (2020) группы Dreamcatcher появляются ведьмы — сильные женщины с мистическими способностями, которых во все века боялись и преследовали. Но ни в прошлом, ни в будущем они не сдаются. Ну а группа Enhypen в дебютном альбоме Border: Day One (2020) оригинально обыгрывает вампирскую тему

Вот и закончился наш краткий экскурс в мир К-pop — и это только беглое знакомство. На самом деле фантастических элементов в этом разделе популярной музыки множество. Космические приключения, робототехника, разнообразные образы будущего — от оптимистичной футуристики до мрачного постапокалипсиса, — разоблачительная антиутопия, боевики о борьбе с монстрами и зомби, трагические любовные переживания нелюдей вроде вампиров и эльфов, фэнтези с отсылками к западной и корейской мифологии, истории про супергероев — в визуале Кей-попа вы найдёте практически все виды современной фантастики. Главное — не зацикливайтесь на текстах! Красочные видеоклипы и энергичная музыка затягивают в свои сети всё новых поклонников. Потому что Кей-поп — это отличное развлечение для всех. А убедиться в этом можно, например, на ФандомФесте 14 и 15 сентября

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