Художник Энди Асламов: яркое фэнтези, светлая магия и красивые герои

Надо было изобразить уже известного во вселенной ККИ Flesh and Blood барда Йорика, играющего перед публикой, пока его спутники куда-то отлучились (их вещи видны слева). Пришлось многое узнать об игре на лютне. Конечно, не мог не вспомнить Лютика из «Ведьмака», а финальная атмосфера напоминает о Тельдрассиле и эльфах из World of Warcraft.

Очень запомнился первый проект, которым я занялся через три месяца после того, как начал рисовать в принципе. Один незнакомый мне тогда менеджер из IT, большой любитель настолок, хотел сделать собственную игру. Мне предложили поучаствовать.

Нужно было изобразить очень динамичную сцену сражения с популярным во Flesh and Blood персонажем Bravo. Пришлось перепробовать много композиций и ракурсов, прежде чем удалось прийти к финальному виду. Это именно то «несерьезное» насилие в арте, которое меня полностью устраивает. Также непросто было прийти к финальному отображению магии: по задумке она пульсирует в жилах и просвечивается через мышцы. При работе вдохновлялся сплэш-артами из LoL и Лейендекером.

