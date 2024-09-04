Destiny: вселенная игры, начавшаяся с катастрофы

10 лет назад, в сентябре 2014 года, студия Bungie выпустила хитовый многопользовательский шутер от первого лица, где в научно-фантастический сеттинг были вплетены фэнтези-элементы. Такая эклектика возникла не на ровном месте: на ранних этапах Destiny задумывалась как чистое фэнтези. Разработчикам нравились мифы и легенды, а также образы древних руин, величественных замков, гробниц, мечей с крутыми названиями, героев и монстров. Они даже успели придумать некоторых существ для Project Tiger (рабочее название игры), среди которых были гигантская лягушка и… огромная крыса-пиранья — последнюю даже представить себе непросто. В то же время Bungie не хватало — кроме шуток! — взрывов. По словам гейм-директора Destiny Джейсона Джонса, взрывы — это не только красивый спецэффект, но и хорошая метафора для демонстрации силы. Команду в равной степени привлекали древние руины и заброшенные космические корабли, поэтому она решила объединить фэнтези с научной фантастикой. В итоге получилась история, переполненная мифологией и космическими сражениями. И началась она… с катастрофы.

Фэнтезийная Project Tiger должна была выглядеть примерно так

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике

Катастрофа эта случилась вовсе не на Земле и не в наши дни (и даже не в момент начала игры). Когда-то в отдалённом уголке Вселенной на газовом гиганте Фундаменте и его пятидесяти двух спутниках проживало более пяти сотен разумных видов. Но их более-менее мирное сосуществование закончилось, когда с Фундаментом столкнулась родная планета Улья — древней расы гуманоидов с костными наростами. После столкновения планета раскололась на несколько континентов, которые стали частью газового гиганта.

Улью пришлось бороться за выживание: мало того, что гуманоиды не отличались долгожительством, так вдобавок им приходилось бороться с опасностями нового мира вроде токсичного океана, бесконечных штормов и ядовитых дождей. И, разумеется, друг с другом.

Улей разделился на несколько королевств, и нас интересует то, что называлось Осмийским Двором. Под занавес правления у его короля осталось три дочери: Зи Ро, Сатона и Аураш, воспитанием которых занималась их мать Таокс. К старости у правителя помутился рассудок — по крайней мере, так считали окружающие. Он начал вести беседы с мёртвым червём найденным на берегу океана, и твердить о приближающемся конце света, связанном с движением лун и нарушением гравитации.

Жители Улья по земным меркам не блещут красотой

Таокс, обеспокоенная поведением короля и сомневающаяся в том, что его дочери способны занять престол, решилась на крупную интригу и обратилась за помощью к главному врагу королевства — Пожирателям Гелия. План её был таков: Пожиратели вырежут королевскую семью, а Таокс станет регентом Двора. И план завершился почти успешно — король пал. Но вот дочерям удалось сбежать, попутно прихватив того самого дохлого червяка, с которым старик вёл задушевные беседы.

Выяснилось, что червяк совсем не дохлый, да и отец их, получается, не то чтобы спятил. По словам червя, в океане Фундамента сокрыто то, что поможет дочерям Осмийского Двора свершить месть и спасти народ от неминуемого конца света, о котором твердил их отец.

Спустя несколько лет сёстры нашли в бескрайнем океане древний высокотехнологичный корабль, явно созданный для изучения глубин Фундамента. Опустившись на дно, они встретили Левиафана, существо размером с континент, которое предложило им повернуть назад, так как дальше их ждёт лишь Бездна. Сёстры решили продолжить путь, и это впоследствии обернулось бедой для всей Вселенной.

В Бездне они обнаружили заточённых червебогов, могущественных и хитрых, — Акка, Эйра, Ура, Зола и Юла. Как они там очутились и какова их природа — точно не известно. Есть версия, что до столкновения Света и Тьмы они не были чудовищами.

Что есть Тьма? Свет и Тьма — важнейшие понятия в лоре Destiny. Объяснить, что это такое, невозможно — впрочем, так и было задумано. Их даже называют «сверхпричинными явлениями», чью суть человеческий разум осознать не способен. Это верно и для персонажей Destiny, и для игроков. Наверняка известно, что Свет и Тьма существуют вопреки законам реальности и никак им не подчиняются, — аналогично в играх обстоят дела с такими понятиями, как «магия» и «божественность». Если же говорить о влиянии на мир, то Свет помогает выживанию, а Тьма, соответственно, старается истреблять виды. Свет исходит от всех обитателей Вселенной, что роднит его с Силой из Star Wars. Пожалуй, самым значительным источником Света выступает огромный Странник — так что неудивительно, что Тьма пытается его уничтожить. И вполне логично, что игрок борется с Тьмой, ведь она угрожает жизни во Вселенной.

Червебоги подтвердили, что если ничего не предпринять, то скоро всему Фундаменту конец. Они предложили наделить сестёр силой, позволяющей предотвратить катастрофу, но с условием: наследницы престола должны принять в себя личинок червебогов и постоянно их подпитывать.

Сёстры не стали отказываться. Вместе с даром червебогов они взяли себе новые имена, хорошо знакомые игрокам в Destiny: Зи Ро стала Зиву Арат, Сатона — Саватун, а Аураш приняла мужское начало и назвалась Ауриксом. После они отправились домой, прихватив личинок для своего народа.

Саватун, Королева-ведьма, с личинкой

Вернувшись, Аурикс и его сёстры начали распространять личинки среди Улья. А тех немногих, кто отказывался от соблазнительного дара, немедленно казнили, потому что сила Улья — в коллективизме. Так под командованием Аурикса быстро собралась огромная армия, с которой он начал завоёвывать Фундамент.

Здесь нужно заметить, что в кровожадности Улья частично виноваты личинки: чем больше носители убивают, тем больше жертв требуют паразиты. Червебоги тем временем продолжали манипулировать королевскими детьми, намекая им, что конец света всё-таки неминуем. Однако выход есть — покинуть Фундамент с помощью технологии одной из местных рас. Разумеется, в кратчайшие сроки Улей добился своего.

Но хитрая интриганка Таокс покинула Фундамент прежде, чем Аурикс и его сёстры захватили газовый гигант. Она нашла укрытие в столице продвинутой цивилизации аммонитов, колонизировавшей все пятьдесят два спутника. Своим высоким развитием шестирукие головоногие аммониты были обязаны Страннику, огромному шару, плавающему в космическом пространстве.

Когда-то червебоги пытались искусить эту расу, но тщетно. Поскольку Странник представлял для них серьёзную угрозу, червебоги уверили Аурикса, Саватун и Зиву Арат в том, что именно он устроит грядущий апокалипсис. Но чтобы добраться до Странника, сначала нужно было разобраться с его приспешниками. Естественно, Улей напал на Аммонитов, и те, хоть и оказывали достойное сопротивление, теряли одну луну за другой.

Странник

В те страшные времена Аурикс ещё не отличался особой жестокостью. Жертвы, на которые он шёл ради Улья и мести, не слишком его радовали. Поэтому он решил пойти с Аммонитами на переговоры, что в глазах Саватун и Зиву Арат стало проявлением слабости. В итоге сёстры убили Аурикса и сорвали переговоры. Впрочем, для их брата это не было концом — Бездна вернула его к жизни и внушила ему, что он должен искоренить слабость во всей Вселенной. Более того, после этого воскрешения все трое — и убийцы, и их жертва — обрели относительное бессмертие. Теперь окончательно уничтожить каждого из них можно было лишь в особом Тронном измерении — карманной вселенной внутри альтернативной реальности. Дальнейшая война была уже делом техники.

Вскоре империя Аммонитов пала, Червебоги сожрали Левиафана (наверное, у них ушли на это годы!), Странник исчез, а Таокс вновь сбежала. Завоевав весь Фундамент, Улей обратил свой взгляд на звёзды. Спутники газового гиганта превратились в мобильные боевые луны, а могучая троица продолжила завоевания, но уже порознь. И если Аурикс сражался, искореняя слабость, то мотивы Саватун и Зиву Арат были куда прозаичнее — они просто хотели накормить червей внутри себя, чей голод всё не угасал.

…Двадцать четыре тысячи лет спустя на счету Улья были сотни уничтоженных миров. На очереди был галактический альянс Экумен, который тоже некогда вступал в контакт со Странником. И хотя троица вторглась сразу в семнадцать его миров, Экумен смог дать решительный отпор благодаря Таокс, которая после побега впала в анабиоз, но в итоге была разбужена и сумела предупредить Экумен об Улье и его военачальниках.

Орикс

Поскольку атаки Улья не приносили особого результата, Саватун и Зиву Арат стали одолевать сомнения: а не слишком ли они слабы? А что, если это они теперь не достойны существовать? Ауриксу эти рассуждения не понравились, и он, недолго думая, убил своих сестёр в Тронном мире. Следующей его жертвой стал червебог Акка, у которого Аурикс пытался получить новые знания. В итоге в его руках оказалась практически безграничная мощь, а кроме того, теперь он мог воззвать к Бездне и подчинить своей воле живых. Этот новый этап своего развития Аурикс отметил сменой имени — отныне его величали Ориксом, Королём Одержимых.

Всего за одиннадцать веков Улей полностью уничтожил Экумен. В процессе благодаря бесчисленным убийствам Орикса его сёстры вернулись к жизни — видимо, у Бездны были на них далеко идущие планы. Также Орикс породил на свет детей, которым было суждено навести немало шороху во Вселенной.

Воистину история, достойная мира Warhammer 40,000! Вот только это далеко не конец.

Золотой век и Коллапс

Примерно в наши дни Странник объявился в Солнечной системе, после чего сразу принялся терраформировать Юпитер и его спутники. Следом та же судьба постигла Меркурий и Венеру. Люди были сильно испуганы и озадачены появлением Странника, его природой и необычными способностями. А когда эта загадочная сфера взялась за Марс, они организовали миссию «Арес-Один» и заслали на Красную планету трёх человек, почти как в анекдоте — русского, американца и китайца. По прибытии выяснилось, что на Марсе появилась пригодная для жизни атмосфера. Странник пошёл на контакт и поделился с людьми своими знаниями, в результате чего человечество вскоре совершило технологический скачок. Так начался Золотой век.

Если прежде люди в среднем доживали до девяноста лет, то после встречи со Странником продолжительность жизни выросла до трёх столетий. Ненависть друг к другу фактически иссякла. Народы объединились, руководствуясь тем, что человечество рождено, чтобы покорять звёзды, а не воевать. Люди взялись за колонизацию планет и спутников, которые Странник сделал пригодными для жизни, и начали повсеместно строить исследовательские центры. Советские фантасты аплодируют стоя.

Так, в ходе Золотого века были созданы Военные разумы — искусственные интеллекты для предотвращения угроз человеческой цивилизации. В их арсенале были военные комплексы, раскиданные по всему свету. С помощью этой технологии можно было победить даже самого изобретательного противника и одновременно сражаться с целыми легионами врагов.

Другое важное изобретение Золотого века — экзо, машины с загруженными в них человеческими сознаниями, живущие бок о бок с людьми. Их создала корпорация «Кловис Брей», названная по имени её основателя, однако непонятно, для чего именно. Может, для помощи по хозяйству — или в военных целях. Некоторые экзо смутно припоминают, что ими некогда командовал Военный разум «Распутин», также созданный корпорацией. Характерная черта экзо — номер после имени, означающий, какая это по счёту загрузка разума в машину.

Ещё одна гениальная разработка Кловиса Брея, сыгравшая важную роль в прогрессе человечества, — SIVA. Это нанотехнология, способная разрушать и восстанавливать материю. С её помощью колонисты могли быстро создавать всё, что им необходимо, в том числе возводить целые города!

Разумеется, Золотой век не обошёлся без предзнаменований грядущей беды.

Вексы

Например, отправленный в систему Келлер-186 корабль «Чёрный исход» с SIVA бесследно пропал — его перехватили враждебно настроенные ко всему живому роботы вексы с планетоида Несс 7066. Хотя называть их роботами не совсем правильно: на самом деле эти машины — сосуды для микроскопических разумных микроорганизмов, обладающих коллективным разумом. Вексы вообще умудрились добраться практически до каждого крупного объекта во Вселенной, будь то планета или спутник, но обычно находятся в спячке, пока рядом с ними не начинает происходить что-то интересное. Как вариант, грандиозное сражение или авария космического корабля. Тут-то роботы-куклы оживают и приступают к эстерминатусу излишне шумных соседей. В данном случае выжившая в аварии часть команды «Чёрного исхода» не успела связаться с командованием и погибла под натиском вексов.

А в глубинах земной Луны другая экспедиция обнаружила Улей, но тоже не успела доложить об этом, потому что была быстро уничтожена. В общем, почти каждый уголок Вселенной таил для человечества угрозу. Впрочем, Солнечная система тоже недолго оставалась безопасной.

Всё что осталось от «Чёрного исхода»

Однажды Военный разум засёк неопознанную сущность, двигающуюся с большой скоростью к Солнечной системе. Примерно в то же время несколько семей, предчувствуя надвигающуюся опасность, создали Чёрный арсенал — секретный завод по производству мощного оружия. Увы, ни «Распутин», взявший под контроль Сеть планетарной обороны, ни Чёрный арсенал человечество не защитили, ибо его противником выступила Тьма.

Миллионы людей пытались покинуть Солнечную систему на колониальных космических кораблях, но у пояса астероидов Тьма настигла их и уничтожила. В результате там образовалось настоящее кладбище космических кораблей, которое позже назвали Рифом.

Ещё одна угроза подстерегала человечество на Марсе, где объявились Нокрис (изгнанный сын Орикса) и червебог Зол. Те покинули основной костяк Улья после убийства Акки, чтобы найти мир, которым они могли бы править. Их выбор пал на Солнечную систему. К несчастью для захватчиков, на Марсе располагался центр управления «Распутина». ИИ удалось остановить принца Улья, его подданных и червебога, заморозив целый регион. Вместе с этим в долгую спячку ушёл сам «Распутин». Единственным напоминанием о его существовании теперь были бункеры Военного разума, которые остались активными на Земле.

Что произошло дальше — тема для жарких дискуссий. Одни говорят, что Странник хотел покинуть Солнечную систему, как неоднократно поступал с другими мирами, но ему помешал мощный выстрел «Распутина». Другие уверяют, что Странник остался по собственной воле, чтобы дать бой Тьме. Как бы то ни было, он оказался над Землёй. И началась битва невиданных масштабов.

Детали этого сражения давно забыты, но точно известно, что Странник победил. Он прогнал Тьму и на последнем издыхании создал из собственных осколков Призраков — разумных роботов-беспилотников. Их цель заключалась в том, чтобы искать среди мёртвых тех, кто способен встать на защиту людей и использовать Свет во благо как оружие. Битва была выиграна, но война только начиналась — Тьма в любой момент может вернуться. И у людей должны быть те, кто сможет ей противостоять. Сам же Странник замолчал, оставшись парить над Землёй.

Тёмные времена и Последний город

Коллапс закончился, и мир был погружён в хаос — начались Тёмные времена. Некоторым удалось выжить, например в подземных бункерах. Но мало того, что человечество осталось без защиты, — ему пришлось делить свои миры с другими новоприбывшими расами, не отличающимися особым дружелюбием.

Одни из них — вексы, которые пробудились в результате Коллапса. Они объявились на Марсе и Меркурии — последний из мира чудесных садов вскоре превратился в безжизненную планету, наполненную механизмами. В её ядре вексы создали гигантскую машину под названием Бесконечный лес, с помощью которой симулировали триллионы переменных реальностей и планировали действия в текущей временной шкале — что-то подобное проделал Доктор Стрендж в «Войне бесконечности». О природе этой механической расы известно мало, но наверняка ясно одно: она хочет уничтожить всё, что ей неподконтрольно.

Что касается Марса, то он превратился в зону конфликта. Воинствующая раса кабал отправила на Красную планету пять легионов и вступила в конфронтацию с не желающими отступать вексами за право владения территорией.

Воины расы кабал

Также в Солнечную систему прибыли Падшие, желающие поживиться на руинах могучей человеческой цивилизации. Некогда их звали эликсни — это была процветающая раса под покровительством Странника. Но однажды эликсни остались без его Света, и пришлось использовать его синтетическую замену — Эфир. Эликсни, превратившиеся в Падших, разделились на несколько Домов и последовали за Странником. Так, Дом Дьяволов осадил Землю — именно он ответственен за разрушение Лондона. А Дом Изгнанников обжил Луну. Словом, Падшие заполонили всю систему — от Рифа до Венеры.

Решил проявить себя и Улей, который давным-давно укоренился на Луне. Им руководил Крота, сын Орикса. Под его предводительством Улей построил в глубинах спутника Земли Адскую пасть — подземную крепость, настолько тёмную, что даже свет в неё не проникал.

Также незаметно для человечества на Рифе возникли Пробудившиеся. Раньше они были обычными людьми, но в результате Коллапса превратились в нечто большее — в них смешались Свет и Тьма. И хотя они обжили пояс астероидов, некоторые из них вернулись на Землю, чтобы сражаться бок о бок с людьми.

Тогда же появились первые Восставшие, которых в будущем назовут Стражами. Сами они назвали себя Военачальниками. С героями ничего общего у них не было. Более того, искушённые собственным бессмертием (Призраки могут воскрешать своих Стражей, хотя сами уязвимы), они превратились в тиранов. Военачальники были убеждены, что только они достойны владеть силой Света и использовать её в собственных целях. Увы, Призраки не могли на них повлиять — власти над Стражами у них не было. И оставить их беспилотники тоже не могли, так как с момента воскрешения были связаны с Восставшими.

Город Грёз — самая важная крепость для Пробудившихся с Рифа

Впрочем, не все Военачальники оказались злодеями — нашлись и те, кто вспомнил о своём долге и решил защищать людей и служить Свету. Они нарекли себя Железными лордами и со временем устранили Военачальников — в первую очередь благодаря упорству. Лорды придерживались одного правила: нельзя убивать Призраков других Стражей. Другими словами, у Военачальников всегда был шанс примкнуть к ним. Железные лорды полагали, что Стражам нужно объединиться, как доблестным рыцарям прошлого.

Вскоре под Странником развернулся лагерь, куда стекались люди со всего света. Но чем больше он рос, тем напряжённее становился конфликт идеологий. Перед людьми встал вопрос: как должна развиваться цивилизация дальше? И у каждого на этот счёт было своё мнение. Люди разделились на несколько враждующих фракций, а Восставшие ушли на задний план. Тогда-то на лагерь и напали Падшие, которым разрозненные люди ничего не смогли противопоставить. К счастью, Железные лорды выступили единой силой и разгромили противника. Это был хороший урок для человечества.

Стражи

Стражи создали союз — Авангард, и с этого момента каждый вопрос решался совместно, а последнее слово оставалось за Глашатаем, его лидером. Лагерь же под тенью Странника со временем превратился в большое поселение, а позднее — в настоящий бастион, который назвали Последним городом.

На долю жителей Последнего города выпало много испытаний, поскольку они были буквально окружены врагами. Больше всего неприятностей на первых порах доставляли Падшие, желавшие добраться до Странника. Дом Дьявола собрал огромную армию и атаковал город с шести фронтов. Но титаны и Железные лорды смогли одолеть пришельцев, а само сражение получило название «Битва на шести фронтах».

Пожалуй, главными героями этой эпохи можно назвать двоих Пробудившихся: Осириса и экзо по имени Сэйнт-14. Они проявили немалую доблесть в битвах и во многом определяли то, как Последний город противостоял угрозам.

Сэйнт-14 собственной персоной — легендарный титан и герой человечества

Цивилизация постепенно восстанавливалась, а чтобы ускорить процесс, Железные лорды отправились на поиски SIVA. И Восставшим удалось обнаружить забытую технологию. Однако большая часть лордов погибла из-за случайно активировавшейся системы защиты «Распутина», а остальные пожертвовали собой, чтобы избавить мир от вышедшей из-под контроля SIVA. В живых остался только лорд Саладин.

Увидев, что Последний город ослаб, Падшие решили объединиться. Четыре клана — Волков, Дьяволов, Королей и Зимы — вместе нанесли удар по пристанищу людей. И пускай вторжение Падших в итоге провалилось, отбиться удалось из последних сил.



Встал острый вопрос: как защитить Последний город в дальнейшем? У Осириса на был на это особый взгляд, который больше никто не разделял. Благодаря глубокому изучению вексов и их технологий он пришёл к выводу, что настоящий враг человечества — Тьма, а Улей, вексы и прочие расы лишь марионетки. Осирис считал, что для победы нужно как следует изучить Тьму. Однако Глашатаю идея не пришлась по душе. Ему казалось, что Осирис стал одержим этой мыслью, — и потому было принято решение его изгнать.



Сэйнт-14, в свою очередь, решил, что лучшая защита — нападение. Он собрал под своим знаменем Стражей и выступил против Падших. Его крестовый поход шёл весьма успешно, повозиться пришлось только с Домом Дьяволов. Однако в конечном счёте победа осталась за экзо, хотя лидер Дома чуть было не придушил его одной из своих шести рук. Позднее Сэйнта отправили за Осирисом на Меркурий, но история их приключений — тема для отдельной статьи.

Осирис

Со временем мощь Последнего города сильно возросла, человечество перестало бояться и было готово противостоять любому агрессору. Вместе с этим люди забыли об осторожности, за что быстро поплатились. Человечество решило вернуть контроль над Солнечной системой, и первой в списке была Луна, которую подмял под себя Улей. Но выбор цели оказался неудачным, и военная кампания Последнего города с треском провалилась — десятки Стражей погибли, остальным пришлось бежать со спутника.

После поражения на Луне силы Последнего города сильно поубавились. Из восьми защитных башен Стражи могли поддерживать лишь одну. Тьма вновь начала сгущаться, но бастион продолжал стоять веками. А затем Призрак нашёл Стража, с приходом которого всё изменилось, — игрока. С этого момента и начинаются события первой Destiny.

А что в итоге?

Всё происходившее с тех пор в основном сводится к борьбе Стража с различными силами, а в итоге и с возвратившейся Тьмой. Сперва Красный Легион, армия расы кабал с её новоиспечённым предводителем Гоулом, занял Землю и пленил Странника, чтобы выкачать из него Свет. Однако с помощью игрока Свет вырвался на свободу, убив при этом Гоула. Это поражение стало первым в истории Красного Легиона.

Спустя несколько лет Странник окончательно восстановился. За это время был обнаружен «Распутин», противоборствующий Падшим на Марсе, а в Солнечную систему прибыл император расы кабал Калус, прежде свергнутый Гоулом. Его личный корабль «Левиафан» (не путать с обитателем Фундамента!) способен поглощать целые планеты, что потихоньку и делает с планетоидом вексов Нессом. Калус при этом не был врагом Стражу и его союзникам — обычно он нанимал их для некоторых особо сложных заданий.

Один из Презренных

Не менее громкие события — возвращение Осириса на Меркурий; бунт Презренных Баронов в Тюрьме Старейшин и побег их лидера; убийство им одного из прославленных Стражей — Кейда-6. И, конечно, обнаружение на Луне пирамиды с Тьмой, которая была готова вступить в контакт и утверждала, что хочет спасти мир. После этого события пирамиды Тьмы прибыли на орбиты планет и спутников Солнечной системы, которых касался Свет Странника: Марса, Меркурия, Ио и Титана.

В настоящее время в глубинах Европы, спутника Юпитера, растёт Тёмная Империя, поддерживаемая Падшими из Дома Спасения. А четыре небесных тела, затронутые Тьмой, больше не доступны Стражу. Bungie пообещали, что игроки смогут взять на вооружение саму Тьму — подобно тому, как ранее вооружились Светом. Как бы там ни было, полноценно раскрыть две сверхпричинные силы ещё только предстоит… если это вообще возможно.

Вселенная Destiny поистине огромна, а её история полна ярких событий. Она вобрала в себя колоссальное количество мест, космических рас и героев — в этом материале мы охватили только азы, иначе бы этот рассказ занял весь номер целиком, а у вас бы вскипели мозги от обилия терминов и разнообразия действующих лиц. Если захотите продолжить погружение в этот мир — готовьтесь стать Стражем, своими руками оборонять Последний город и противостоять многочисленным служителям Тьмы. Эта война кончится ещё очень нескоро, а мир Destiny наверняка подарит игрокам не один десяток увлекательных историй.

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