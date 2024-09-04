Неснятые фильмы: Экранизация Halo от Джексона и Бломкампа

Концепт-арт к неснятому фильму

Фильмы по видеоиграм ругают за недостаточную верность первоисточнику и излишнюю самодеятельность киностудий, которые отстраняют авторов оригинала от участия в проекте. Полнометражный фильм Halo — редкий пример того, что бывает, когда создатели игры, наоборот, слишком активно участвуют в производстве экранизации. Две многомиллиардные индустрии столкнулись и погубили, казалось бы, гарантированный хит.

Игра Halo: Combat Evolved, выпущенная студией Bungie в 2001 году, считается одним из эталонных консольных шутеров. Её фантастический мир оказался таким глубоким, что мультимедийная франшиза продолжает разрастаться даже сейчас, а её герой — закованный в зелёную броню суперсолдат по прозвищу Мастер Чиф — последние двадцать лет служит талисманом игрового подразделения Microsoft.

Неудивительно, что, когда речь впервые зашла об экранизации, IT-гигант побоялся пускать дело на самотёк. В 2004 году, незадолго до выхода Halo 2, создатели игры решили сами заказать сценарий адаптации, чтобы затем навязать его киностудиям. Из списка потенциальных авторов был выбран молодой британец Алекс Гарленд — будущий создатель «Пекла» и «Из машины», а тогда известный прежде всего по хоррору «28 дней спустя».

Концепт-арт к фильму

Окрылённая феноменальными продажами Halo 2, Microsoft решила превратить продажу прав на экранизацию в шумную пиар-акцию. Курьеры в бронекостюмах доставили сценарий Гарленда в офисы ведущих голливудских студий, которым дали лишь сутки, чтобы принять условия контракта — включая разовую выплату издательству в размере 10 миллионов долларов, безраздельные права на мерчандайз и творческий контроль на всех этапах производства.

Большинство студийных чиновников лишь посмеялись над такой наглостью и проигнорировали предложение. Microsoft пришлось поумерить аппетит (цена на лицензию упала в два раза), но даже тогда затраты на производство поделили между собой две компании — Universal и 20th Century Fox. К осени 2005 года в дело вступил ещё один участник — новозеландская студия Питера Джексона WingNut Films.

В Microsoft надеялись, что режиссёр «Властелина колец» лично возглавит постановку, но Джексон ограничился выполнением продюсерских функций, а параллельно курировал как экранизацию, так и работу над новой эпизодической игрой Halo Chronicles. За режиссуру взялся было Гильермо дель Торо — с совершенно оригинальной историей, не похожей на черновик Гарленда, — но скоро полностью переключился на проект «Хеллбой II: Золотая армия».

Неиспользованная бутафория к фильму

С подачи Джексона в 2006 году фильм подхватил дебютант Нил Бломкамп, до этого занимавшийся лишь рекламой и короткометражками. В Голливуде занервничали: по воспоминаниям Бломкампа, руководство Fox с первых дней сомневалось в его компетентности и видении Halo, хотя он, как и Гарленд, просто следовал за оригинальной игрой, которую любил всем сердцем.

Сценарий Гарленда повторяет Halo: Combat Evolved с незначительными изменениями и сокращениями. В XXVI веке человечество столкнулось с армиями Ковенанта, инопланетного альянса, который безжалостно уничтожает людские колонии. Преследуемый Ковенантом военный крейсер случайно обнаруживает в космосе огромную кольцевидную станцию и скоро выясняет, что это древнее супероружие. Модифицированный солдат-человек Мастер Чиф, простые военные, пришельцы Ковенанта, механические защитники станции и непобедимая армия, заточённая в её глубинах, — все сходятся в борьбе за судьбу станции.

Концепт-арт к фильму

По иронии судьбы, точно так же за контроль над фильмом сражались его многочисленные создатели. Microsoft и Bungie требовали, чтобы всё в картине соответствовало игре и её лору, запутанному для простого зрителя. Universal и Fox надеялись на увлекательный летний блокбастер, а Бломкамп рассчитывал снять реалистичный и мрачный фантастический боевик. В качестве иллюстрации он даже создал серию тестовых короткометражек, позднее выпущенных в качестве промороликов Halo 3 и тепло принятых фанатами цикла.

В октябре 2006 года, устав от конфликтов и проволочек, Universal и Fox пригрозили покинуть проект, если Microsoft не пересмотрит контракт и не урежет свою долю и долю Джексона. Издательство отказалось, голливудские чиновники отозвали финансирование, и оба проекта Джексона разом пошли прахом.

Microsoft же оставила попытки покорить большие экраны. Издательство сосредоточилось на выпуске собственных недорогих веб-сериалов, приуроченных к выходу очередных игр цикла. В 2022 году компании всё-таки удалось выпустить полноценный игровой сериал по мотивам Halo на платформе Paramount+. На этот раз творческий контроль был значительно ослаблен, а события экранизации вывели в альтернативную вселенную.

Ну а наработки Джексона и Бломкампа не пропали даром. Придуманная для Halo Chronicles история простого человека, который постепенно мутирует в пришельца, легла в основу нового фильма Бломкампа «Район №9», а на его съёмках использовались реквизит и дизайнерские находки из экранизации Halo. За этот фильм Нил получил номинацию на «Оскар» и наверняка ни о чём не жалеет.

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