«Что это за место такое?» — новый трейлер мультфильма «Странный мир»

Walt Disney Animation Studios опубликовала еще один трейлер мультфильма «Странный мир» (или Strange World в оригинале).
По сюжету Серчер Клейд, принадлежащий к легендарной династии исследователей, но не обладающий храбростью членов своей семьи, вынужден отправиться в неизведанные фантастические земли.
За постановку отвечает Дон Холл, наиболее известный по «Городу героев» и «Райе и последнему дракону».
Мультфильм выйдет 23 ноября.
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