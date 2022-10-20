«Что это за место такое?» — новый трейлер мультфильма «Странный мир»

Walt Disney Animation Studios опубликовала еще один трейлер мультфильма «Странный мир» (или Strange World в оригинале).

По сюжету Серчер Клейд, принадлежащий к легендарной династии исследователей, но не обладающий храбростью членов своей семьи, вынужден отправиться в неизведанные фантастические земли.

За постановку отвечает Дон Холл, наиболее известный по «Городу героев» и «Райе и последнему дракону».

Мультфильм выйдет 23 ноября.