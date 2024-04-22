Дайджест новостей за неделю 15 — 21 апреля

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В этом выпуске:

✨ Студия Warner Bros. Discovery первой из голливудских мейджоров добралась до отметки в миллиард долларов в международном прокате.

✨ Создатель Thief и Deus Ex Уоррен Спектор рассказал о своей новой игре. И это тоже иммерсивсим про воров… Но есть один нюанс.

✨ Мстители сразятся с Чужими в новом кроссовере от Джонатана Хикмана.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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