Дайджест новостей за неделю 15 — 21 апреля

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В этом выпуске:
✨ Студия Warner Bros. Discovery первой из голливудских мейджоров добралась до отметки в миллиард долларов в международном прокате.
✨ Создатель Thief и Deus Ex Уоррен Спектор рассказал о своей новой игре. И это тоже иммерсивсим про воров… Но есть один нюанс.
✨ Мстители сразятся с Чужими в новом кроссовере от Джонатана Хикмана.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.