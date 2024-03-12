Джанкарло Эспозито хотел бы сыграть Профессора Икс

Звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал, что ему было бы интересно сыграть Профессора Икс в киновселенной Marvel.

Актеру пока не предлагали роль, но ему хотелось бы показать этого персонажа с непривычной для фанатов стороны.

Единственный нюанс — Эспозито не хотелось бы долго находится в кресле-каталке. Но ему кажется, что это можно было бы творчески обыграть.