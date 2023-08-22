Фестиваль настольных ролевых игр «Ролекон» пройдёт 28-29 октября

Организаторы фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» всё же анонсировали мероприятие в этом году. Предварительно оно пройдёт 28-29 октября в московском Экспоцентре (Краснопресненская набережная, 14; в третьем и четвёртом залах павильона №5).

Как и в прошлые разы, помещение будет разделено на игровую и развлекательную секции. Развлекательная останется бесплатной. В ней будут проходить игры для новичков, а ещё в ней будут расположены магазины, стенды, лекционный блок и прочие активности. Приём заявок на стенды, столы и выступления от авторов и издателей откроется уже скоро.

Игровая секция, где развернутся короткие и длинные игры, будет платной для игроков. На сайте «Ролекона» уже можно отправлять заявки на свои игры, их будут утверждать «вручную».

Кроме того, скоро стартует кампания на CrowdRepublic: