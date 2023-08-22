Фестиваль настольных ролевых игр «Ролекон» пройдёт 28-29 октября

Организаторы фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» всё же анонсировали мероприятие в этом году. Предварительно оно пройдёт 28-29 октября в московском Экспоцентре (Краснопресненская набережная, 14; в третьем и четвёртом залах павильона №5).
Как и в прошлые разы, помещение будет разделено на игровую и развлекательную секции. Развлекательная останется бесплатной. В ней будут проходить игры для новичков, а ещё в ней будут расположены магазины, стенды, лекционный блок и прочие активности. Приём заявок на стенды, столы и выступления от авторов и издателей откроется уже скоро.
Игровая секция, где развернутся короткие и длинные игры, будет платной для игроков. На сайте «Ролекона» уже можно отправлять заявки на свои игры, их будут утверждать «вручную».
Кроме того, скоро стартует кампания на CrowdRepublic:
Аренда в этот раз обойдётся дороже чем обычно, тем более что кроме неё нужны мебель, гардероб и прочие вещи. Поэтому стоимость билетов в игровую секцию повысилась, как и стоимость некоторых наград.
Сумма, заложенная в кампанию — это то что необходимо на самое основное для проведения Ролекона в этом году и производства всех наград. Если мы соберём больше, то и Ролекон постараемся сделать ещё лучше — устроить видеотрансляцию, добавить застройку и прочее. Добавим эти возможности сверхцелями, когда убедимся что достижение основной задачи идёт по плану.
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Александр Ремизов
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