«Индиана Джонс 5» очень плохо стартовал в прокате

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» в первые выходные собрал всего 130 миллионов долларов по всему миру.

При это бюджет фильма составляет около 300 миллионов долларов. А с учетом маркетинга, в том числе премьеры на Каннском кинофестивале, инвестиции в картину могут составить около 450 миллионов долларов.

Такими темпами итоговые сборы фильма составят от 300 до 350 миллионов долларов. Другими словами, он совсем не окупится.

Настолько плохой старт «Колеса судьбы» стал большим сюрпризом, поскольку предыдущие четыре части хорошо себя показали в прокате. Даже «Королевство хрустального черепа», который прохладно встретили зрители и критики, заработал 786 миллионов долларов.

Удручающие показатели связывают в том числе из-за премьеры в Каннах, поскольку фильм не только не получил одобрения критиков, но и получил глобальный пиар-отклик более чем за месяц до выхода.