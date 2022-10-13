«Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска»

12 октября прошла презентация «Кинопоиска», в рамках которой Плюс Студия, занимающаяся производством и продюсированием проектов для платформы, рассказала о будущих новинках. Всего сервис планирует выпустить с десяток фильмов и сериалов за следующие полгода.

Выбрали самое главное и фантастическое:

Конец света

Комедия, рассказывающая о внезапном появлении Князя Тьмы в районе Чертаново. У него грандиозные планы, но помочь их осуществить может только сын — тридцатилетний кассир супермаркета. И вместо претворения в жизнь зловещих планов Князю Тьмы приходится разбираться с роднёй.

Сериал спродюсировал и поставил комик Александр Незлобин, главные роли исполнили Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт.

Премьера 27 октября.

Король и Шут

Художественная документалка о самой известной российской панк-группе. Проект расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. При этом авторы обещают некие фэнтезийные вставки, основанные на творчестве КиШ.

Режиссёр — Рустам Мосафир. В главных ролях — Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валерия Зоидова и другие. Премьера запланирована «скоро».

Тизера в сети пока нет, но есть запись с презентации от «Котонавтов». В нём можно увидеть, как именно будут реализовывать эти самые вставки.

Студия также выпустит трибьют-альбом для Яндекс.Музыки.

Гром. Трудное детство

Приквел «Майора Грома», который рассказывает о временах, когда Гром был простым школьником и пропадал на улицах с другом Игнатом — пока его отец гонялся за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Фёдором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом

криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом.

Производством занимается Bubble Studios, режиссёр — Олег Трофим. В главных ролях — Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов.

Премьера — 1 января 2023-го.

Азазель

Переосмысление романов про Эраста Фандорина, только место действие — альтернативная современная Российская Империя 2023 года. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции.

Режиссёр — Нурбек Эген. В главных ролях — Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова.

Премьера запланирована на январь 2023-го.

А ещё

В производстве находится шесть проектов, у которых готовы только несколько кадров. Среди них: