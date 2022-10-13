«Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска»

12 октября прошла презентация «Кинопоиска», в рамках которой Плюс Студия, занимающаяся производством и продюсированием проектов для платформы, рассказала о будущих новинках. Всего сервис планирует выпустить с десяток фильмов и сериалов за следующие полгода.
Выбрали самое главное и фантастическое:
Конец света
Комедия, рассказывающая о внезапном появлении Князя Тьмы в районе Чертаново. У него грандиозные планы, но помочь их осуществить может только сын — тридцатилетний кассир супермаркета. И вместо претворения в жизнь зловещих планов Князю Тьмы приходится разбираться с роднёй.
Сериал спродюсировал и поставил комик Александр Незлобин, главные роли исполнили Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт.
Премьера 27 октября.
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Он выйдет этой осенью.
Король и Шут
Художественная документалка о самой известной российской панк-группе. Проект расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. При этом авторы обещают некие фэнтезийные вставки, основанные на творчестве КиШ.
Режиссёр — Рустам Мосафир. В главных ролях — Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валерия Зоидова и другие. Премьера запланирована «скоро».
Тизера в сети пока нет, но есть запись с презентации от «Котонавтов». В нём можно увидеть, как именно будут реализовывать эти самые вставки.
Студия также выпустит трибьют-альбом для Яндекс.Музыки.
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Выпустить планируют в 2023-м году.
Гром. Трудное детство
Приквел «Майора Грома», который рассказывает о временах, когда Гром был простым школьником и пропадал на улицах с другом Игнатом — пока его отец гонялся за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Фёдором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом
криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом.
Производством занимается Bubble Studios, режиссёр — Олег Трофим. В главных ролях — Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов.
Премьера — 1 января 2023-го.
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Премьера фильма состоится на «Кинопоиске» в период новогодних праздников в конце 2022 года.
Азазель
Переосмысление романов про Эраста Фандорина, только место действие — альтернативная современная Российская Империя 2023 года. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции.
Режиссёр — Нурбек Эген. В главных ролях — Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова.
Премьера запланирована на январь 2023-го.
А ещё
В производстве находится шесть проектов, у которых готовы только несколько кадров. Среди них:
- «Иная» — фэнтези от продюсеров Александры Ремизовой и Дмитрия
Нелидова;
- второй сезон «Пищеблока», продолжающий историю вампиров из пионерского
лагеря;
- анимационные проекты «Киберслав» и «Объяснялкины» (от Сыендука).
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