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    Новости

    «Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска»

    13 октября 2022
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    13.10.2022
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    2 минуты на чтение
    «Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска»

    12 октября прошла презентация «Кинопоиска», в рамках которой Плюс Студия, занимающаяся производством и продюсированием проектов для платформы, рассказала о будущих новинках. Всего сервис планирует выпустить с десяток фильмов и сериалов за следующие полгода.

    Выбрали самое главное и фантастическое:

    Конец света

    Комедия, рассказывающая о внезапном появлении Князя Тьмы в районе Чертаново. У него грандиозные планы, но помочь их осуществить может только сын — тридцатилетний кассир супермаркета. И вместо претворения в жизнь зловещих планов Князю Тьмы приходится разбираться с роднёй.

    Сериал спродюсировал и поставил комик Александр Незлобин, главные роли исполнили Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт.

    Премьера 27 октября.

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     Дмитрий Кинский |  19.09.2022

    Он выйдет этой осенью.

    Король и Шут

    Художественная документалка о самой известной российской панк-группе. Проект расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. При этом авторы обещают некие фэнтезийные вставки, основанные на творчестве КиШ.

    Режиссёр — Рустам Мосафир. В главных ролях — Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валерия Зоидова и другие. Премьера запланирована «скоро».

    Тизера в сети пока нет, но есть запись с презентации от «Котонавтов». В нём можно увидеть, как именно будут реализовывать эти самые вставки.

    Студия также выпустит трибьют-альбом для Яндекс.Музыки.

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     Кот-император |  07.07.2022

    Выпустить планируют в 2023-м году.

    Гром. Трудное детство

    Приквел «Майора Грома», который рассказывает о временах, когда Гром был простым школьником и пропадал на улицах с другом Игнатом — пока его отец гонялся за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Фёдором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом
    криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом.

    Производством занимается Bubble Studios, режиссёр — Олег Трофим. В главных ролях — Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов.

    Премьера — 1 января 2023-го.

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     Лиза Худайбердиева |  10.04.2022

    Премьера фильма состоится на «Кинопоиске» в период новогодних праздников в конце 2022 года.

    «Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска» 2

    Азазель

    Переосмысление романов про Эраста Фандорина, только место действие — альтернативная современная Российская Империя 2023 года. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции.

    Режиссёр — Нурбек Эген. В главных ролях — Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова.

    Премьера запланирована на январь 2023-го.

    «Король и Шут», «Киберслав», «Майор Гром» и «Конец света»: главные анонсы с презентации «Кинопоиска» 1

    А ещё

    В производстве находится шесть проектов, у которых готовы только несколько кадров. Среди них:

    • «Иная» — фэнтези от продюсеров Александры Ремизовой и Дмитрия
      Нелидова;
    • второй сезон «Пищеблока», продолжающий историю вампиров из пионерского
      лагеря;
    • анимационные проекты «Киберслав» и «Объяснялкины» (от Сыендука).
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