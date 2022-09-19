«Сатана настоящий токсик» — вышел трейлер сериала «Конец света»

«Кинопоиск» представил тизер-трейлер комедийного фантастического сериала «Конец света», по духу немного напоминающий «Благие знамения».

По сюжету в Чертаново объявляется настоящий Князь Тьмы, который хочет устроить апокалипсис. Правда, для этого ему нужна помощь его сына — 30-летнего кассира супермаркета.

Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов («Закрыть гештальт» и «Последний министр»), а постановкой занимается Александр Незлобин («Трое»).

А главную роль исполнил Юрий Колокольников, который снялся даже в «Игре престолов» и «Доводе» Кристофера Нолана.

Премьера состоится этой осенью — точной даты пока нет.