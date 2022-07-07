Первые фотографии со съёмок сериала «Король и Шут» — документалки с элементами фэнтези

Кинопоиск сообщает о старте съёмок «документального сериала с элементами фэнтези» про группу «Король и Шут». Заодно стриминг раскрыл исполнителей главных ролей, добавив, что в основном играют молодые актёры, для многих из которых проект станет первой большой работой.

Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников («Общага», «Вертинский»)

Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев («Моя большая тайна»)

Ещё в сериале сыграют Валерия Зоидова (Анфису Горшенёву, первую жену Горшенёва), Даниил Вахрушев (Александр «Балу» Балунов, бас-гитарист группы), Илья Ловкий (Александр «Поручик» Щиголев, ударник группы), Данила Рассомахин (Яков Цвиркунов, гитарист гуппы), Ян Ильвес (Александр «Регенат» Леонтьев, вокалист и гитарист группы), Васса Бокова (Мария Нефёдова, скрипачка) и Дарья Мельникова (Ольга Горшенёва, вторая жена Михаила Горшенёва).

Команда уже отсняла несколько сцен, включая знакомство Горшенева и Князева, а также один из первых концертов группы — в байкерском клубе Sexton в Москве (1994 год). Настоящий Князев посетил площадку в перве дни съёмок.

Режиссёр — Рустам Мосафир («Скиф»), сценарист — Дмитрий Лемешев («Контакт»). Мосафир добавляет, что рассказывать историю будут в «не совсем типичной биографической форме».

У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен.

Фотографии

Съёмки продлятся до октября, а покажут сериал на Кинопоиске в 2023-м.