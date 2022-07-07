    3
    Новости

    Первые фотографии со съёмок сериала «Король и Шут» — документалки с элементами фэнтези

    7 июля 2022
    07.07.2022
    322
    1 минута на чтение

    Кинопоиск сообщает о старте съёмок «документального сериала с элементами фэнтези» про группу «Король и Шут». Заодно стриминг раскрыл исполнителей главных ролей, добавив, что в основном играют молодые актёры, для многих из которых проект станет первой большой работой.

    • Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников («Общага», «Вертинский»)
    • Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев («Моя большая тайна»)

    Ещё в сериале сыграют Валерия Зоидова (Анфису Горшенёву, первую жену Горшенёва), Даниил Вахрушев (Александр «Балу» Балунов, бас-гитарист группы), Илья Ловкий (Александр «Поручик» Щиголев, ударник группы), Данила Рассомахин (Яков Цвиркунов, гитарист гуппы), Ян Ильвес (Александр «Регенат» Леонтьев, вокалист и гитарист группы), Васса Бокова (Мария Нефёдова, скрипачка) и Дарья Мельникова (Ольга Горшенёва, вторая жена Михаила Горшенёва).

    Команда уже отсняла несколько сцен, включая знакомство Горшенева и Князева, а также один из первых концертов группы — в байкерском клубе Sexton в Москве (1994 год). Настоящий Князев посетил площадку в перве дни съёмок.

    Режиссёр — Рустам Мосафир («Скиф»), сценарист — Дмитрий Лемешев («Контакт»). Мосафир добавляет, что рассказывать историю будут в «не совсем типичной биографической форме».

    У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен.

    Фотографии

    Первые фотографии со съёмок сериала «Король и шут» — документалки с элементами фэнтези 4 Первые фотографии со съёмок сериала «Король и шут» — документалки с элементами фэнтези 3 Первые фотографии со съёмок сериала «Король и шут» — документалки с элементами фэнтези 2 Первые фотографии со съёмок сериала «Король и шут» — документалки с элементами фэнтези 1 Первые фотографии со съёмок сериала «Король и шут» — документалки с элементами фэнтези

    Съёмки продлятся до октября, а покажут сериал на Кинопоиске в 2023-м.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви 10
    0
    13719
    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви

    Его считали одновременно фашистом и хиппи, он агитировал за атомное оружие и защищал социалистов, дружил с учёными и сектантами, и даже, говорят, сайентологию придумали на спор с ним… 

    Первые отзывы о «Торе: Любовь и гром». Это еще один лучший фильм Marvel
    0
    75302
    Какие фильмы смотреть в июле 2022?

    В этом месяце меню на любой вкус: семейные приключения, мюзиклы, ужасы и антиутопии.

    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 
    0
    126774
    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 

    А ещё — антология хорорров и финал «Лагеря мелового периода».

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2022-го
    0
    139265
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2022-го

    Фантастические книги июля: от конспирологии нынешнего лидера «новых странных» до нашумевшего ориентального фэнтези

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 4
    0
    185013
    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов

    Превратить детскую сказку в слэшер — идея оригинальная, снимаем шляпу. Жаль, что она тут одна такая.

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»
    0
    195363
    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка». Итальянская планетарная опера

    Хроники песчаной планеты. Но не Дюны.

    Какие настольные игры выйдут в 2020? 34
    0
    249252
    Наши любимые настолки Hobby World

    Рассказываем об играх, навсегда влюбивших нас в настольное хобби

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5
    0
    305148
    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить