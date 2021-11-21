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    Хорошие новости! «Кинопоиск» показал тизер-постер долгожданного мультсериала «Киберслав»

    21 ноября 2021
    21.11.2021
    1196
    1 минута на чтение
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    «Кинопоиск» представил тизер-постер мультсериала «Киберслав» на фестивале Comic Con Russia 2021, а также раскрыл некоторые детали шоу. Мы ждём сериал о необычном богатыре аж с 2018 года!

    События мультсериала развернутся во времена Древней Руси, в городе Китеже, в котором есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. Эти невиданные механизмы питает Источник — таинственная сила, которая помогла людям одержать победу в древней Тёмной войне.

    Сериал повествует об охотнике на нечисть по имени Киберслав. Он полукровка, который попал в монастырский приют ещё в раннем детстве и не знает своего происхождения. Из-за его фиолетовых глаз и большой лапы вместо левой руки его презирают и простой люд, и нечисть. Он сдерживает свою тёмную сущность благодаря особому ошейнику, который никогда не снимает, и глушит растущую внутри ненависть к себе в драках и попойках. Однако работой Киберслав не обделён, поскольку состоит на службе у местного князя — хранителя Источника.

    Богатырь попытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

    Анимационный сериал создаёт независимая студия Evil Pirate. «Киберславом» занимаются продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

    Премьера «Киберслава» на «Кинопоиске» ожидается в 2022-2023 годах.

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