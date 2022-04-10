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    Новости

    Девяностые в Питере: кадры со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

    10 апреля 2022
    10.04.2022
    574
    0 минут на чтение
    90-е в Питере: кадры со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство» 8

    СМИ опубликовали фотографии и видео со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство» в Санкт-Петербурге. Некоторые из сцен снимались на Исаакиевской площади, для чего она была частично перекрыта на весь съёмочный день. Об ограничении движения транспорта жители были предупреждены заранее.

    Для съёмок на Исаакиевской площади был сооружен «стихийный рынок», локация, ярко отражающая дух 90-х.

    Продюсеры фильма Артём Габрелянов и Михаил Китаев обещают много драмы и экшена. Судя по кадрам, в одной из сцен появятся скинхеды, которые на фургоне въедут на рынок с пистолетами-пулемётами и даже гранатометом. Они попытаются устроить беспорядки со стрельбой, но бабушка в валенках и с авоськой разгонит хулиганов. Этот «взгляд» на 1990-е будем со стороны маленького Игоря Грома. Для большей атмосферы 90-х некоторые сцены будут сняты на VHS-камеру.

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    Часовой фильм выйдет на «Кинопоиске» в период новогодних праздников в конце 2022 года.

    По сюжету, отец главного героя, майор Константин Гром, вместе со своим напарником Фёдором Прокопенко выслеживают нового криминального босса, известного как Анубис. А десятилетний Игорь со своим другом Игнатом оказывается втянут в сомнительные приключения, чтобы раздобыть немного денег.

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     Кот-император |  18.12.2021

    Действие фильма развернётся в альтернативном Санкт-Петербурге в девяностых и расскажет о детстве Игоря Грома и его отце.

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