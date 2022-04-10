Девяностые в Питере: кадры со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

СМИ опубликовали фотографии и видео со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство» в Санкт-Петербурге. Некоторые из сцен снимались на Исаакиевской площади, для чего она была частично перекрыта на весь съёмочный день. Об ограничении движения транспорта жители были предупреждены заранее.

Для съёмок на Исаакиевской площади был сооружен «стихийный рынок», локация, ярко отражающая дух 90-х.

Продюсеры фильма Артём Габрелянов и Михаил Китаев обещают много драмы и экшена. Судя по кадрам, в одной из сцен появятся скинхеды, которые на фургоне въедут на рынок с пистолетами-пулемётами и даже гранатометом. Они попытаются устроить беспорядки со стрельбой, но бабушка в валенках и с авоськой разгонит хулиганов. Этот «взгляд» на 1990-е будем со стороны маленького Игоря Грома. Для большей атмосферы 90-х некоторые сцены будут сняты на VHS-камеру.

Часовой фильм выйдет на «Кинопоиске» в период новогодних праздников в конце 2022 года.