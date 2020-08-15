Кролики и демоны: трейлер аниме-фильма «Дитя месяца богов»

Студия Cretica Universal представила трейлер аниме-фильма в жанре магического реализма «Дитя месяца богов» (Child of Kamiari Month, Kamiari no Kodomo).

Картина расскажет о девочке Канне, которая после смерти мамы больше не может заниматься бегом и атлетикой. Однажды она встречает двух странных созданий — однокрылого кролика и мальчика-они. Вместе они отправляются в город Идзумо, а в центре сюжета окажется святилище Идзумо-тайся. В старых японских календарях октябрь называется «каннадзуки» («месяц без богов»), но в Идзумо его называли «камиаридзуки» («месяц богов»). Согласно легенде, в октябре в святилище собирались боги со всей Японии.

Ранее у «Дитя месяца богов» вышел постер:

Первоначально картину планировали выпустить в этом году, но из-за карантина релиз пришлось перенести на 2021-й.