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    Новости

    Кролики и демоны: трейлер аниме-фильма «Дитя месяца богов»

    15 августа 2020
    Кот-император
    15.08.2020
    1939
    0 минут на чтение

    Студия Cretica Universal представила трейлер аниме-фильма в жанре магического реализма «Дитя месяца богов» (Child of Kamiari Month, Kamiari no Kodomo).

    Картина расскажет о девочке Канне, которая после смерти мамы больше не может заниматься бегом и атлетикой. Однажды она встречает двух странных созданий — однокрылого кролика и мальчика-они. Вместе они отправляются в город Идзумо, а в центре сюжета окажется святилище Идзумо-тайся. В старых японских календарях октябрь называется «каннадзуки» («месяц без богов»), но в Идзумо его называли «камиаридзуки» («месяц богов»). Согласно легенде, в октябре в святилище собирались боги со всей Японии.

    Ранее у «Дитя месяца богов» вышел постер:

    Кролики и демоны: трейлер аниме-фильма «Дитя месяца богов» 1

    Первоначально картину планировали выпустить в этом году, но из-за карантина релиз пришлось перенести на 2021-й.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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