Кролики и демоны: трейлер аниме-фильма «Дитя месяца богов»

Студия Cretica Universal представила трейлер аниме-фильма в жанре магического реализма «Дитя месяца богов» (Child of Kamiari Month, Kamiari no Kodomo).
Картина расскажет о девочке Канне, которая после смерти мамы больше не может заниматься бегом и атлетикой. Однажды она встречает двух странных созданий — однокрылого кролика и мальчика-они. Вместе они отправляются в город Идзумо, а в центре сюжета окажется святилище Идзумо-тайся. В старых японских календарях октябрь называется «каннадзуки» («месяц без богов»), но в Идзумо его называли «камиаридзуки» («месяц богов»). Согласно легенде, в октябре в святилище собирались боги со всей Японии.
Ранее у «Дитя месяца богов» вышел постер:
Первоначально картину планировали выпустить в этом году, но из-за карантина релиз пришлось перенести на 2021-й.
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