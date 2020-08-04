Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. Чаще всего по нескольким начальным эпизодам уже можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, поделиться первыми впечатлениями от фантастических аниме нынешнего лета. Обзор, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам пригодится.

В дайджест-обзор не вошли продолжения, новые части знаменитых франшиз, а также аниме для детской аудитории.

Стоит посмотреть

Декаданс (Deka-dence)

Первоисточник: оригинальный сценарий Сэко Хироси.

О чём: по просторам постапокалиптического мира бродит огромный передвижной город Декаданс — последнее прибежище почти вымершего человечества. Цивилизацию уничтожили странные монстры годолы, похожие на разноцветные наркотические глюки. Жители обороняются от годолов, причём убивают их не только ради самозащиты — мясо идет в пищу, а кровь используется как топливо для Декаданса.

Население делится на две касты — воинов-гиров и рабочих-танкеров. Юная Нацуме не смогла стать гиром и попала в бригаду ремонтников, которой заправляет мрачный и таинственный тип по имени Кабураги. Впрочем, скоро оказывается, что и Декаданс, и окружающий его мир — далеко не то, чем кажутся…

Впечатления: поначалу аниме выглядит как некий гибрид «Хроник хищных городов», «Гуренн Лаганна» и «Атаки на титанов». Однако уже со второго эпизода ощущение меняется. Если без явных спойлеров, сериал становится больше похож на «Мастеров меча онлайн» и «Трон». И метаморфозы не прекращаются — от третьей серии начинает веять уже «Матрицей». Значит ли это, что смысловое наполнение «Декаданса» будет серьезно меняться с каждой новой серией? Вряд ли, конечно, хотя ничего нельзя исключать. В любом случае, видно, что сценарист поработал на славу — сюжет и смысловой посыл получаются интересные.

А вот с героями похуже — они пока довольно плоские. Милашка Нацуме выглядит типичной бойкой анимешной девочкой из разряда «нам нет преград ни в море, ни на суше». Кабураги тоже персонаж-клише, мрачный крутой циник, обретший смысл жизни после встречи с героиней. Остальные — просто толпа функций. Но в целом сериал выглядит очень даже неплохо — особенно если учесть еще симпатичную графику с относительно вменяемым 3D и проработанный дизайн персонажей.

Вердикт: любопытная вещица, которая — если авторы удержат планку, заданную в начальных сериях, — может стать одним из лучших аниме нынешнего года. И кто знает, вдруг из нее вырастет целая франшиза?

Где смотреть: официально на Wakanim с русскими субтитрами.

Можно и посмотреть

Непригодный для Академии Владыки Тьмы (Maou Gakuin no Futekigousha / The Misfit of Demon King Academy)

Первоисточник: ранобэ Сю.

О чём: две тысячи лет минуло с момента смерти Владыки Тьмы Аноса Вальдигота, и за это время магия в мире существенно ослабла. Согласно пророчеству, Анос должен переродиться, потому в магической академии организуют специальный набор — привлекают людей из всех слоев общества. Лучший студент будет назван Владыкой. Сын трактирщика Анос и есть перерожденный, однако окружающие не признают его, несмотря на огромный магический талант…

Впечатления: «Гарри Поттер» про лорда Волдеморта — именно таково это аниме. Есть магическая академия, где учат разным предметам и организуют соревнования, толпа амбициозных студентов и напыщенных преподавателей, пара сестер с русскими именами Миша и Саша и протагонист — спокойный, уверенный в себе, умный и вообще крутой. Даже слишком — потому завязка сюжета, прямо скажем, выглядит надуманной. Все эти притеснения Аноса, с его-то магической силищей, кажутся детским лепетом!

Хотя колдовские разборки здесь не на первом месте. Перед нами скорее история про то, как неоднозначные личности пытаются найти себе место в мире, в котором далеким от нормальности людям живется ох как нелегко…

Вердикт: первые эпизоды аниме смотрятся неплохо, а на общем унылом фоне нынешнего сезона — вообще чуть ли не топово. Герой, конечно, тот еще супермен, но толковый и серьезный, так что явного раздражения не вызывает. Да и за сестричками Некрон с их сложными семейными взаимоотношениями наблюдать достаточно интересно.

Где смотреть: официально на Wakanim с русскими субтитрами.

Смотреть можно, но зачем?

Бог старшей школы / Царь горы (The God of High School)

Первоисточник: вебтун Пак Ён Дже.

О чём: Дзин Мори получает приглашение на турнир «Бог старшей школы», в котором чемпиону обещан титул сильнейшего школьника в стране, а ещё — исполнение самого заветного желания. Во время отборочных боев Дзин знакомится с каратистом Хан Дэви и мастерицей кэндо Ю Мира. Ну а дальше — битвы, битвы, битвы…

Впечатления: экранизации корейских вебтунов уже становятся нормой — собственные идеи, судя по всему, у японцев заканчиваются. Хотя какая тут вообще идея? Очередные «Школьные войны», которым уже сто лет в обед. Нереально крутые юнцы, обладающие фантастической силой, дубасят друг друга — вот и всё. Правда, на заднем плане маячат какие-то зловещие личности с мутными целями, для которых «детские разборки» служат лишь прикрытием темных делишек. Но сделано довольно бодренько — несколько симпатичных, хоть и примитивных героев, лихо поставленные поединки, шаблонная, но приятная графика (правда, удивляют красноватые носы персонажей), динамичная музыка. Ну и сюжет, возможно, все же чуть посложнее, чем у «Школьных войн».

Вердикт: по начальным эпизодам — развлечение для любителей боевого сёнена с большим количеством зубодробительных потасовок. Впрочем, если все сведется к банальному выяснению, у кого кулак крепче, такое зрелище быстро надоест. Остается надеяться, что в следующих сериях появится хоть какой-то сюжет.

Где смотреть: официально на Crunchyroll с русскими субтитрами и озвучкой.

Питер Грилл и время мудреца (Peter Grill to Kenja no Jikan)

Первоисточник: манга Хиямы Дайсукэ.

О чём: сердце крутого авантюриста Питера Грилла принадлежит дочке главы его гильдии Лювелии, на которой он в конце концов надеется жениться. Однако в один далеко не прекрасный день Питер стал победителем в великом боевом турнире — единственным в истории чемпионом из расы людей. После этого новоиспеченный супергерой осознал, что вокруг него увивается слишком много дам, и все так и норовят залезть ему в штаны. До женщин (причем не только человеческих) дошло, что Питер — носитель ценного генофонда, а потому десятки красоток надеются разжиться семенем настоящего героя, чтобы произвести на свет супердеток.

Впечатления: перед нами байка про донжуана поневоле, который жестоко мучается вопросом «дать или не дать?» (с мужской точки зрения). Но так как по характеру он ОЯШ («обычный японский школьник»), то отказать не способен по определению, а потому дает — и направо, и налево, и тем, и этим. А потом мучается совестью — он же изменил своей обожаемой Лювелии! К счастью, аниме сделано с юмором (и без цензуры), потому смотреть его можно — если не обращать внимания на довольно посредственную графику и сюжетное однообразие.

Вердикт: неужто у японцев проблема с хентаем? А то как-то многовато стало такого мягкого порно…

Где смотреть: официальных ресурсов нет.

Любовь и продюсер: Эвол х любовь (Koi to Producer: Evol x Love)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ёсимуры Киёко на основе китайской мобильной игры.

О чём: девушка Ватаси унаследовала от отца маленькую продюсерскую компанию, которая производит бывшее некогда популярным шоу про всякую чертовщину. Так выходит, что Ватаси сталкивается с четырьмя мужчинами, и каждый из них обладает «эволом» — так в этом мире называют суперспособности. Среди них: управляющий временем бизнесмен Дзэн, читающий мысли нейробиолог Саймон, внушающий всем обожание айдол Кира и повелитель ветров спецагент Хаку. И каждый из эволверов невольно западает на Ватаси…

Впечатления: в Азии очень популярны отомэ-игры — симуляторы свиданий в формате реверс-гарема, когда геймерше нужно захватить как можно больше «целей», парней разной степени эффектности и милоты. «Эвол х любовь» из общей массы особо не выделяется. Есть ничем не примечательная девушка (впрочем, с некой тайной), вокруг которой вертятся четыре ярких мужских особи. В общем, всё. Правда, авторы многих отомэ-игр стараются придумать по-настоящему захватывающий сюжет и тщательно проработать сеттинг, ведь конкуренция в этом развлекательном сегменте огромная. Здесь же по начальным эпизодам ничего особо выдающегося заметить не удалось.

Вердикт: история очень узкой направленности — эдакое концентрированное сёдзё. Я просто не вхожу в его целевую аудиторию, потому мне было откровенно скучно. А так — кто знает, может, девушкам оно и понравится.

Где смотреть: официальных ресурсов нет.

Лучше не смотреть

Джибиэйт (Gibiate)

Первоисточник: оригинальный сценарий Аоки Рё.

О чём: 2030 год, вот уже больше двух лет в мире бушует эпидемия болезни джиби, превращающей людей в монстров. Несмотря на всеобщий хаос, восемнадцатилетняя школьница Фунада Кэтлин преисполняется решимости найти вакцину от вируса (не спрашивайте, почему именно она!). И помогут ей в этом внезапно перенесённые бурей из 1600 года самурай Сэнсуи Кандзаки и ниндзя Кэнроку Санада. Отважной троице противостоят как монстры, так и обычные люди, готовые на что угодно ради выживания…

Впечатления: коронавирус изрядно напугал людей, потому истории про эпидемии всяческой дряни сейчас пойдут косяком и в разных форматах. Ну а спешка ради актуальности ничем хорошим не кончается, потому первые ласточки, скорее всего, окажутся халтурой. «Джибиэйт» именно таков — конечно, не ужас-ужас, но очень посредственно.

Главное проблема — глупость оригинального сценария, автор которого смешал в кучу всё, что мог. И глобальную катастрофу, и жутких монстров, и попаданцев из славного японского прошлого, и спасающую мир гениальную школьницу… Разве что боевых роботов не хватает, хотя не удивлюсь, если появятся и мехи. Принесите анимешных штампов и клише, да побольше — таким, похоже, был девиз сценариста. А раз отсутствие здравого смысла здесь правит бал, всё остальное соответствует: персонажи картонны, диалоги слишком пафосны и режут слух, графика получилась ничем не примечательной, а 3D — очень слабым.

Вердикт: шаблонный хлам для весьма непритязательного зрителя. Отлично подходит как иллюстрация все приближающегося идейного кризиса в современном аниме.

Где смотреть: официально на Crunchyroll с русскими субтитрами.

Горячий отряд HXEROS (Dokyuu Hentai HxEros)

Первоисточник: манга Китады Рёмы.

О чём: человечество на грани гибели, ведь людям угрожают цензор-жуки — пришельцы, которые поглощают либидо. В результате возникла глобальная проблема с эросом. Спасти мир способны, конечно, только обыкновенные японские школьники и их невероятное устройство со смешным для русского уха названием HxEROS. Один из героев, Эндзё Рэтто, вместе с подругой детства Хосино Кирарой и еще несколькими юными дамами пытается уничтожить чудовищ и вернуть людям огонь. В смысле, желание трахаться подобно кроликам…

Впечатления: население Страны восходящего солнца неуклонно сокращается, потому что японцы всё реже вступают в брак и заводят детей. Причины разные — в том числе нежелание молодежи заниматься сексом друг с другом (им продукции порноиндустрии хватает). Это аниме, основанное на одноименной манге, своеобразная иллюстрация реальной проблемы современного японского общества. За актуальность можно поставить плюсик, со всем остальным дела обстоят хуже. По факту это очередная «гаремная» шняга про бедолагу-паренька, которого окружают четыре красотки, отчего тот постоянно краснеет, бледнеет и впадает в ступор. Притом что в процессе битвы с монстрами все герои полностью лишаются одежды — пора бы уже привыкнуть убогому…

Вердикт: какой-то недохентай, который вряд ли поможет молодым японцам вернуть свое утраченное либидо. Стоит еще отметить совершенно чудовищную цензуру на самых «интересных» местах, что, впрочем, часто случается на ТВ (если это недоразумение доживет до выхода на видео, там уже все будет «по-взрослому»).

Где смотреть: официально на Wakanim с русскими субтитрами.

Доктор для девушек-монстров (Monster Musume no Oisha-san)

Первоисточник: ранобэ Оригути Ёсино.

О чём: некогда люди и монстры постоянно воевали, однако ныне между расами царит мир. В городе Линдворме они прекрасно живут бок о бок и даже помогают друг другу. Вот, например, доктор Гленн Лидбайт — человек, а лечит монстров. Причем в основном девушек. И пациенты у него самые разнообразные — минотавры, русалки, гарпии, драконы, кентавры… А помогает ему медсестра Сафентита — настоящий профессионал, даром что ламия.

Впечатления: у медицинских сериалов вообще большой потенциал — «Доктор Хаус» или «Черный Джек» (если в аниме) не дадут соврать. Сериал про лечение нечеловеческих пациентов вообще мог бы стать хитом, если бы авторы вдохновлялись чем-то вроде «Космического госпиталя» Джеймса Уайта. Увы, перед нами шаблонное этти, где вся «медицина» связана с ощупыванием интимных мест монстродевиц. Айболит Гленн щупает, девушки сладострастно стонут, медсестра-ламия ревнует — всё, сюжет в основном исчерпан.

Вердикт: вы зоофил? Если нет, смело проходите мимо.

Где смотреть: на Crunchyroll на английском.

Лазурные огни (Lapis Re: LiGHTs)

Первоисточник: оригинальный сценарий Цутиды Касуми.

О чём: в фэнтезийном мире юные ведьмы сражаются с монстрами с помощью маны, которую они получают от зрителей на концертах. Ведь местные ведьмы — нечто вроде айдолов, членов столь популярных в Японии девичьих поп-групп. Магических айдолов обучают в легендарной академии «Флора», где, как и в любом учебном заведении, есть лучшие ученики и отстающие. Именно такие лузеры — группа под названием LiGHTs из пяти девочек — и становятся героями этой истории…

Впечатления: аниме про айдолов в Японии очень популярны — настолько, что некоторые рисованные девчушки и их песни известны даже больше, чем вполне реальные поп-дивы. Правда, сюжеты таких аниме как будто под копирку написаны — девочки (реже мальчики) проходят тернистый путь от безвестности к успеху. В «Лазурных огнях» попытались уйти от клише, перенеся действие в фэнтезийный мир и определив девиц в магическую школу вроде Хогвартса. Получилось слабенько — и персонажи какие-то безликие, и музыка невыразительная, да и сюжет совершенно шаблонный.

Вердикт: может, каким-то японским хикки, которые, сидя взаперти, смотрят всё подряд, это и будет интересно. Но мы-то, слава Аматэрасу, гайдзины…

Где смотреть: официально на Wakanim с русскими субтитрами.

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Летний анимешный сезон 2020 года на первый взгляд кажется ужасным. Однако это не совсем так. В основном, лучшие фантастические сериалы лета — продолжения ранее стартовавших аниме, вроде очередных порций «Мастеров мечей онлайн», «Rе:» или «Жизни без оружия». Да и новые сериалы отнюдь не безнадежны — пару неплохих можно отыскать. К тому же стоит помнить, что эпидемия здорово помешала работе над проектами. Будем надеяться, что уже осенью интересных новинок появится гораздо больше!

А что из новых аниме-сериалов смотрите вы?