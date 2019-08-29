В третьем сезоне «Атаки на титанов» сами чудовищные титаны, угрожающие человечеству, отошли на второй план. Власти утаивают важную для спасения человечества информацию, и в разведкорпусе, которому поручено найти способ победить великанов, понимают, что решить дело миром вряд ли удастся. Конфликт достигает наивысшей точки, и летят головы уже самых настоящих людей. А в это время «разумные» титаны готовят план, способный отнять у человечества последнюю надежду…

Жанр: фэнтези-боевик
Шоураннеры: Хадзимэ Исаяма, Тэцуро Араки
Премьера в России: первая часть — с июля по сентябрь 2018; вторая часть — с апреля по июль 2019
Возрастной рейтинг: 18+
Похоже на: «Игра престолов» • «Остаться в живых» • «Черный ястреб» (2001)

Если вдуматься, основная цель персонажей «Атаки на титанов» на протяжении всех трёх сезонов — обычный подвал, который когда-то принадлежал семье Эрена Йегера, главного героя саги, а теперь остался на оккупированной титанами территории. И если в прошлых сериях нельзя было и мечтать о его возвращении, то теперь для этого открылась реальная возможность, ради которой корпус не пожалеет никаких ресурсов.

Именно в подвале, как считается, сокрыта вся правда о мире «Атаки». На это Эрену намекнул его отец Гриша перед своим исчезновением, и из-за столь сомнительной наводки погибло множество героев, злодеев и простых солдат. Со временем косвенных доказательств Гришиной правоты стало больше. Но поневоле задумываешься: оправдывает ли цель потраченные средства и стоило ли ради неё ввязываться в неравный бой с целым государством?

«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам! 2

Что такого спрятал в подвале Гриша Йегер, чтобы это «перевернуло игру»?

Душевные метания на эту тему будут преследовать разведкорпус в течение всего сезона. Воевать придётся сразу на несколько фронтов, с превосходящими по силе либо влиянию врагами. А союзники (чьё доверие ещё надо заслужить!) не особо активны и сами сомневаются в своих силах. Цель же туманна и, может статься, основана на неверных предпосылках.

На преодолении внутренних конфликтов и строятся лучшие моменты сезона. Так, с ходу поменялись приоритеты разведкорпуса: теперь воевать предстоит против своих же, сокращая и без того немногочисленное человечество. Для рядовых солдат это выливается в бои прямо на городских улицах. Почуяв запах жареного, режим пускает в ход своё лучшее оружие — центральный отдел военной полиции, опытных убийц с соответствующим снаряжением. И теперь победителям титанов надо решать, готовы ли они уничтожать своих собратьев.

«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам! 1

Всё перевернулось с ног на голову буквально в первых сериях

На глобальном уровне это противостояние выливается в самую масштабную дворцовую интригу за весь сериал. Если раньше подобные моменты лишь тормозили действие, то теперь, когда ставки выросли как никогда, обеим сторонам придётся идти до конца. И мы наконец увидим реальные последствия этих интриг.

Ещё один момент, выкрученный в этом сезоне на максимум, — военная хитрость разведкорпуса, единственный козырь, который они могут противопоставить влиятельным противникам. Не раз по ходу сюжета отряд будут прижимать к стенке (порой — в буквальном смысле). Именно мужество его лидеров, их способность трезво оценить ситуацию и принять волевое решение заставляет с трепетом наблюдать за происходящим и остро всё переживать.

Сезон разделён на две половины, между выходом которых в реальном мире прошло полгода. И если первая посвящена гражданскому противоборству, то вторая — чистой воды военная драма в духе «Чёрного ястреба» или «Спасти рядового Райана». Именно здесь во всей красе можно наблюдать умение разведкорпуса ловко лавировать между опасностями.

«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам!

На сцену выходят «разумные» титаны, которые, на удивление, уже не кажутся бездушными машинами для убийства. Мы провели с ними достаточно времени, чтобы изучить их нравы и понять, что у них тоже есть свои трудности. А ведь это ещё до открытия подвала! В итоге заурядная на первый взгляд операция растягивается на шесть эпизодов, но наблюдать за ней интересно, так как с каждой стороны видишь личностей, а не абстрактных монстров.

Солдатам в этой половине сезона предстоит немало сложных выборов, но главный из них неожиданно произойдёт не в ходе битвы. Решение, которое им необходимо будет принять, лежит за пределами добра и зла — и оно же сполна раскрывает человечность всех причастных. В такие моменты фантастическая история о сражениях с гигантскими голыми людьми обретает черты классики с её гуманистическим посылом — и предлагает схожую широту смыслов.

Пожалуй, единственное, что смазывает впечатление от сезона, — обещанное «раскрытие всех тайн»: во-первых, их раскрывают не всё (и, спрашивается, зачем было тратить на это экранное время?), а во-вторых, после полусотни серий с Эреном и компанией нас переключают на других персонажей, которых не успеваешь толком полюбить, да и в дальнейшем явно появятся не все из них.

«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам! 4

Постер второй половины сезона обещал выход к морю — и он состоялся. Правда, лёгкой прогулкой это не назовёшь…

Определённый эффект у этого, конечно, есть: показанное существенно меняет правила игры и в перспективе должно сильно сказаться на мировоззрении ключевых персонажей (это, к слову, ещё одно «превозмогание», результат которого покажут уже в следующем, финальном сезоне). Однако как самостоятельная история это не работает и скорее сбивает с толку, не давая переварить предыдущие события.

На первый взгляд, третий сезон «Атаки на титанов» мало отличается от предыдущих: та же неизменно красивая графика, те же, собственно, атаки на титанов. Но развешанные по стенам ружья наконец начинают палить, а свойственный сериалу реализм заставляет героев попотеть на пути к цели. Сезон не даст заскучать, а кому-то, возможно, даже подарит пример того, как вести себя в трудных жизненных ситуациях.

Коротко
Удачно
визуальный стиль
кульминация по всем фронтам
интрига сохраняется до финала
Неудачно
неровный темп повествования
ответов на многие вопросы все ещё нет
9
Хорошо

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