«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам!

В третьем сезоне «Атаки на титанов» сами чудовищные титаны, угрожающие человечеству, отошли на второй план. Власти утаивают важную для спасения человечества информацию, и в разведкорпусе, которому поручено найти способ победить великанов, понимают, что решить дело миром вряд ли удастся. Конфликт достигает наивысшей точки, и летят головы уже самых настоящих людей. А в это время «разумные» титаны готовят план, способный отнять у человечества последнюю надежду…

Жанр: фэнтези-боевик

Шоураннеры: Хадзимэ Исаяма, Тэцуро Араки

Премьера в России: первая часть — с июля по сентябрь 2018; вторая часть — с апреля по июль 2019

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Игра престолов» • «Остаться в живых» • «Черный ястреб» (2001)

Если вдуматься, основная цель персонажей «Атаки на титанов» на протяжении всех трёх сезонов — обычный подвал, который когда-то принадлежал семье Эрена Йегера, главного героя саги, а теперь остался на оккупированной титанами территории. И если в прошлых сериях нельзя было и мечтать о его возвращении, то теперь для этого открылась реальная возможность, ради которой корпус не пожалеет никаких ресурсов.

Именно в подвале, как считается, сокрыта вся правда о мире «Атаки». На это Эрену намекнул его отец Гриша перед своим исчезновением, и из-за столь сомнительной наводки погибло множество героев, злодеев и простых солдат. Со временем косвенных доказательств Гришиной правоты стало больше. Но поневоле задумываешься: оправдывает ли цель потраченные средства и стоило ли ради неё ввязываться в неравный бой с целым государством?

Душевные метания на эту тему будут преследовать разведкорпус в течение всего сезона. Воевать придётся сразу на несколько фронтов, с превосходящими по силе либо влиянию врагами. А союзники (чьё доверие ещё надо заслужить!) не особо активны и сами сомневаются в своих силах. Цель же туманна и, может статься, основана на неверных предпосылках.

На преодолении внутренних конфликтов и строятся лучшие моменты сезона. Так, с ходу поменялись приоритеты разведкорпуса: теперь воевать предстоит против своих же, сокращая и без того немногочисленное человечество. Для рядовых солдат это выливается в бои прямо на городских улицах. Почуяв запах жареного, режим пускает в ход своё лучшее оружие — центральный отдел военной полиции, опытных убийц с соответствующим снаряжением. И теперь победителям титанов надо решать, готовы ли они уничтожать своих собратьев.

На глобальном уровне это противостояние выливается в самую масштабную дворцовую интригу за весь сериал. Если раньше подобные моменты лишь тормозили действие, то теперь, когда ставки выросли как никогда, обеим сторонам придётся идти до конца. И мы наконец увидим реальные последствия этих интриг.

Ещё один момент, выкрученный в этом сезоне на максимум, — военная хитрость разведкорпуса, единственный козырь, который они могут противопоставить влиятельным противникам. Не раз по ходу сюжета отряд будут прижимать к стенке (порой — в буквальном смысле). Именно мужество его лидеров, их способность трезво оценить ситуацию и принять волевое решение заставляет с трепетом наблюдать за происходящим и остро всё переживать.

Сезон разделён на две половины, между выходом которых в реальном мире прошло полгода. И если первая посвящена гражданскому противоборству, то вторая — чистой воды военная драма в духе «Чёрного ястреба» или «Спасти рядового Райана». Именно здесь во всей красе можно наблюдать умение разведкорпуса ловко лавировать между опасностями.

На сцену выходят «разумные» титаны, которые, на удивление, уже не кажутся бездушными машинами для убийства. Мы провели с ними достаточно времени, чтобы изучить их нравы и понять, что у них тоже есть свои трудности. А ведь это ещё до открытия подвала! В итоге заурядная на первый взгляд операция растягивается на шесть эпизодов, но наблюдать за ней интересно, так как с каждой стороны видишь личностей, а не абстрактных монстров.

Солдатам в этой половине сезона предстоит немало сложных выборов, но главный из них неожиданно произойдёт не в ходе битвы. Решение, которое им необходимо будет принять, лежит за пределами добра и зла — и оно же сполна раскрывает человечность всех причастных. В такие моменты фантастическая история о сражениях с гигантскими голыми людьми обретает черты классики с её гуманистическим посылом — и предлагает схожую широту смыслов.

Пожалуй, единственное, что смазывает впечатление от сезона, — обещанное «раскрытие всех тайн»: во-первых, их раскрывают не всё (и, спрашивается, зачем было тратить на это экранное время?), а во-вторых, после полусотни серий с Эреном и компанией нас переключают на других персонажей, которых не успеваешь толком полюбить, да и в дальнейшем явно появятся не все из них.

Определённый эффект у этого, конечно, есть: показанное существенно меняет правила игры и в перспективе должно сильно сказаться на мировоззрении ключевых персонажей (это, к слову, ещё одно «превозмогание», результат которого покажут уже в следующем, финальном сезоне). Однако как самостоятельная история это не работает и скорее сбивает с толку, не давая переварить предыдущие события.

На первый взгляд, третий сезон «Атаки на титанов» мало отличается от предыдущих: та же неизменно красивая графика, те же, собственно, атаки на титанов. Но развешанные по стенам ружья наконец начинают палить, а свойственный сериалу реализм заставляет героев попотеть на пути к цели. Сезон не даст заскучать, а кому-то, возможно, даже подарит пример того, как вести себя в трудных жизненных ситуациях.