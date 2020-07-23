Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

Наоми Катагаки — обыкновенный японский школьник. Он не умеет общаться с людьми, совсем не может за себя постоять и странно пялится на симпатичных девушек, не смея к ним подойти. И, как водится, к нему является посланник из будущего и говорит, что Наоми в ответе за судьбу планеты. Вот только для того, чтобы спасти мир, не нужно развивать физические или магические навыки — надо пригласить на свидание девочку, которая ему даже не очень-то нравится…

Hello World Жанр: фантастическая драма, романтика

Режиссёр: Томохико Ито

Сценарий: Мадо Нодзаки

Озвучивали: Тори Мацудзака, Минами Хамабэ, Такуми Китамура, Харука Фукухара

Премьера: 20 сентября 2019 (в России — с 8 июля 2020-го в онлайн-кинотеатрах)

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Матрица» (1999), Грег Иган «Город перестановок», «Твоё имя» (2016)

Это первая полнометражная работа Томохико Ито — режиссёра Sword Art и Occult Academia и менее популярных аниме Silver Spoon и «Город, в котором меня нет». Ещё он сценарист «Тетради смерти», но в данном случае это не имеет значения. «Здравствуй, мир» вдохновлён эстетикой тех проектов Томохико Ито, которые он делал совместно с Мамору Хосодой: «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами».

Правда, мотив конспирологии здесь всё-таки есть, но об этом чуть позже.

Сюжет и атмосфера этого фильма очень типичны для аниме. Здесь и сожаления о возможностях, упущенных в школьные годы, и уверенность в том, что первая любовь способна спасти (или уничтожить) мир, и, в конце концов, сочетание фольклорных элементов с заимствованиями из американской кинокультуры… Не то чтобы «Здравствуй, мир» совсем вторичен, но попытка сделать ставку на фантастику оправдалась не полностью. Зритель постоянно будет прикидывать, откуда заимствован тот или иной элемент, и это помешает погрузиться в сюжет.

Сцена с переворачивающимся городом почти целиком скопирована из «Начала». Драка с одинаковыми клонами напоминает о «Матрице», тем более что фильм основан на схожей концепции. Тщательно скопированные детали из «Чужих среди нас», «Интерстеллара» и других американских фантастических фильмов мешают эмоциональному восприятию. Отсылки отвлекают от сюжета, и это очень обидно, ведь сама по себе история хороша.

Наиболее интересная сюжетная линия досталась противнику из будущего. Именно у него самый сложный и развитый характер, и именно он двигает историю, тогда как центральные мальчик и девочка не влияют ни на что. Обыкновенный японский школьник обыкновенен настолько, что ему не выдают даже характера, а героиня, изначально поданная как напористая цундере, к середине истории теряет свой нрав и становится скорее объектом, чем субъектом. Иное дело — антагонист, несколько раз меняющий свой статус в отношениях с главными героями (и всякий раз обоснованно) и проходящий через сложную личную арку. По сути, мораль фильма относится не к Наоми и его девушке, а именно к его оппоненту.

При этом «Здравствуй, мир» остаётся душевным и романтичным аниме. Да, ему не хватает пронзительности любой из работ Макото Синкая, и его недостатки мешают в полной мере проникнуться красотой и нежностью этой истории. Но «Здравствуй, мир» действительно пытается быть искренним высказыванием. Искренним высказыванием человека, который пересмотрел американских блокбастеров и больше интересуется злодеями, а не условно «хорошими» протагонистами (вот тут-то и ощущается влияние «Тетради смерти»).

Визуально «Здравствуй, мир» не поражает воображение. Дизайн персонажей, за исключением третьестепенного директора, по большей части скучный, — но это можно объяснить тяготением к условно реалистичным образам. А вот то, что магия выглядит как слепленные на коленке разноцветные эффекты из пробной версии дешёвого визуального редактора, уже проблема. Сеттинг довольно беден и неоригинален: пространство между мирами показано как типовой японский храм из Dennou Coil, только без киберпанковских фишек. Будущее почти не отличается от настоящего (хотя это, опять же, можно оправдать стремлением к реализму), а местные монстры любопытны с виду, но не обладают сколько-нибудь значимыми способностями.