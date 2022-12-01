Лучшие сериалы 2022 года — по версии издания Paste Magazine

Декабрь — время подводить итоги. Многие издания начинают публиковать списки лучших произведений за год. Одним из первых свою подборку представил журнал Paste, куда вошли главные сериалы 2022-го: здесь и супергерои Marvel, и «Звёздные войны», и реалистичные драмы, и комедии. Составители списка отмечают, что в топ могла бы попасть сотня сериалов — так много хочется порекомендовать. Но в итоге вошло только 25 проектов — в них хватает фантастических.

Важный критерий — большая часть эпизодов сериала выходили с 1 января по 30 ноября. Учитывались не только новинки, но и свежие сезоны.

25. Праведные Джемстоуны (The Righteous Gemstones)

24. Миротворец (The Peacemeaker)

23. Мисс Марвел (Ms. Marvel)

22. Пэм и Томми (Pam and Tommy)

21. Заговор сестёр Гарви (Bad Sisters)

20. Властелин колец: Кольца власти (Lord of the Rings: The Rings of Power)

19. Выбывшая (The Dropout)

18. Девчонки из Дерри (Derry Girls)

17. Под знаменем небес (Under the Banner of Heaven)

16. Звёздный путь: Новые миры (Star Trek: Strange New Worlds)

15. Призраки (Ghosts)

14. Кокетка (Minx)

13. Репетиция (The Rehearsal)

12. Разделение (Severance)

11. Убийства в одном здании (Only Murders in the Building)

10. Псы резервации (Reservation Dogs)

9. Вечеринка (The Afterparty)

8. Наш флаг означает смерть (Our Flag Means Death)

7. Хитрости (Hacks)

6. Что мы делаем в тени (What We Do in the Shadows)

5. Медведь (The Bear)

4. Лучше звоните Солу (Better Call Saul)

3. Начальная школа «Эбботт» (Abbot Elementary)

2. Барри (Barry)

1. Андор (Andor)