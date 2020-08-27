Издатель «Студия «Пандора Бокс» на площадке CrowdRepublic открыла предзаказ новой книги правил НРИ. На этот раз «Пандора» готовит «Midgard. Книга Героев» — объёмный сеттинговый материал, подходящий для Dungeons & Dragons 5ed. В него входят как описание мира, так и приключения.

«Мидгард» — фэнтезийный мир западного издательства Kobold Press. Вселенная, в целом, походит на популярные сеттинги вроде Голариона (Pathfinder) и Фейруна (D&D). Здесь тоже обитают самые разные расы (от привычных эльфов и гномов до кентавров, людей-воронов, фей и прочих), а в фэнтези-антураже можно встретить мотивы скандинавской, славянской, арабской и прочих мифологий. Описаны даже жуткие лавкрафтианские тайны, а некоторым избранным доступны высокие технологии!

Сеттинг отличают космология (действие разворачивается на плоском диске), роль драконов как хранителей магии, приближённые к смертным божества, расположение магический Лей-линий и многое другое.

Основная цель предзаказа — книга правил «Midgard. Книга героев» (объём более 200 страниц). В неё входят:

17 новых рас;

50 новых классовых опций;

более 20 новых происхождений;

почти 300 новых заклинаний из серии Deep Magic, включая магию теней, магию механизмов, рунную магию и многое другое!

Кроме того, в ходе предзаказа участники могут приобрести приключения:

«Кошки-мышки» — стартовый сценарий для героев 1-го уровня (~26 страниц);

«Гробница Тибериша» — сценарий для героев 2-го уровня (~26 страниц);

Сборник «Саги Мидгарда» — набор сценариев для героев с 3 по 8 уровень (~130 страниц).

Также доступны аксессуары вроде ширмы ведущего, миниатюр, игральных костей и бланков персонажей.

Основная книга правил в печатном виде с PDF обойдётся в 2190 рублей (если купить в первый день предзаказа, потом 2390; РРЦ составит 2990 рублей). Только PDF — 1490 рублей. За первые два приключения просят 890 рублей (РРЦ — 1150 рублей), за сборник — 1490 рублей (РРЦ — 1890 рублей). Это если покупать в «бумаге» + PDF.

«Цифру» обещают доставить в июне 2021-го, а книги — в августе.

Проект будет идти 42 дня. За это время участники смогут разблокировать сертификат на 10% на покупку будущей книги Midgard Worldbook (700 тысяч рублей), закладки-ляссе (950 тысяч рублей) и покрытие выборочным лаком (1,2 миллиона).