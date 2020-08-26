На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ «Забытых кругов» — масштабного дополнения к настольной игре «Gloomhaven. Мрачная гавань», которое продолжает сюжетную линию.

В коробку входят: карточки, планшет и фигурка нового персонажа (Прорицательницы), 23 фишки монстров, 24 карты способностей монстров, 7 карт характеристик монстров, 20 карт предметов, 2 запечатанных конверта, 31 карта события (включая 20 карточек событий нового вида) и лист с наклейками. Прорицательница должна обязательно участвовать в новой кампании, а её способности позволяют манипулировать колодой врагов.

Действие «Забытых кругов» развернётся после победы героев над Мраком — основным злодеем кампании. Айзек Чилдрес обновил структуру сценариев, и теперь промежуточные и финальные исходы разнесены, как в книгах-играх. Плюс, из 20 новых сюжетов лишь в трёх встречается условие «убить всех врагов» — на случай, если вам надоела тотальная зачистка подземелий.

Спонсоры могут разблокировать особый маркер раунда (сверхцель уже взята) и кардхолдеры для монстров (на 750 тысяч и миллион рублей). За коробку просят 1990 рублей (в розницу будет продаваться за 2490), доставить обещают в декабре.