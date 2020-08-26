    3
    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Забытых кругов» — дополнения к Gloomhaven

    26 августа 2020
    Кот-император
    26.08.2020
    3756
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Забытых кругов» — дополнения к Gloomhaven

    На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ «Забытых кругов» — масштабного дополнения к настольной игре «Gloomhaven. Мрачная гавань», которое продолжает сюжетную линию.

    В коробку входят: карточки, планшет и фигурка нового персонажа (Прорицательницы), 23 фишки монстров, 24 карты способностей монстров, 7 карт характеристик монстров, 20 карт предметов, 2 запечатанных конверта, 31 карта события (включая 20 карточек событий нового вида) и лист с наклейками. Прорицательница должна обязательно участвовать в новой кампании, а её способности позволяют манипулировать колодой врагов.

    Действие «Забытых кругов» развернётся после победы героев над Мраком — основным злодеем кампании. Айзек Чилдрес обновил структуру сценариев, и теперь промежуточные и финальные исходы разнесены, как в книгах-играх. Плюс, из 20 новых сюжетов лишь в трёх встречается условие «убить всех врагов» — на случай, если вам надоела тотальная зачистка подземелий.

    Спонсоры могут разблокировать особый маркер раунда (сверхцель уже взята) и кардхолдеры для монстров (на 750 тысяч и миллион рублей). За коробку просят 1990 рублей (в розницу будет продаваться за 2490), доставить обещают в декабре.

    Читайте также

    «Gloomhaven. Мрачная Гавань». CRPG на вашем столе

    «Gloomhaven. Мрачная Гавань». CRPG на вашем столе

     Александр Ляпустин |  09.07.2019

    Главная настолка всех времён и народов по версии сайта BGG. Что же ждёт покупателей заветной коробки?

    Gloomhaven в Steam. Теперь на настолку можно не тратиться?

    Gloomhaven в Steam. Теперь на настолку можно не тратиться?

     Александр Ляпустин |  01.08.2019

    В ранний доступ вышла электронная версия настолки Gloomhaven. Разбираемся, кому стоит обратить внимание на этот релиз.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 11
    0
    5468
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

    Делимся первыми впечатлениями от второй по ожидаемости RPG года

    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит? 1
    0
    16839
    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит?

    После ухода Майкла Димартино и Брайана Кониецко, создавших оригинальный мультсериал, поклонники стали искать виновных и создавать петиции. Разбираемся, что случилось.

    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда
    0
    65355
    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда

    Путь длиною в жизнь от полировщика гробов до Джеймса Бонда и наставника ГОрца

    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»
    0
    173052
    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

    Новый ролик от Hobby World.

    «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Форсаж живых мертвецов
    0
    77276
    «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Форсаж живых мертвецов

    Неровный, но зрелищный зомби-боевик с погонями в духе «Безумного Макса».

    Марина и Сергей Дяченко: «Последняя страница»
    0
    192187
    Марина и Сергей Дяченко: «Последняя страница»

    «Когда властитель видит, что гарнизон разбит и город обречен, он в последний раз проходит Дорогу в Небо…».

    Коллекционные фигурки: пластмассовая жизнь как хобби 4
    0
    155883
    Коллекционные фигурки как хобби: история, виды, подводные камни

    Кто откажется от возможности лицезреть на полке миниатюрную копию любимого героя?

    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты! 1
    0
    126941
    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты!

    А что если пропавшие просто купили путёвку в другой, лучший мир?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить