На книжном рынке растёт спрос на фантастику и фэнтези

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

Как пишет «Коммерсантъ», на российском книжном рынке значительно снизился спрос на издания по финансам и инвестициям.

В «Альпине» спрос на подобную литературу упал вдвое. При этом рост показывают книги по истории, психологии, а также научно-популярное и художественное направление.

спрос на подобную литературу упал вдвое. При этом рост показывают книги по истории, психологии, а также научно-популярное и художественное направление. В «ЛитРес» количество проданных книг о бизнесе в марте и апреле снизилось на 34% год к году, а об инвестициях — на 52%. Продажи книг по саморазвитию упали на 29%. А вот спрос на художественную литературу вырос — на 20%. На 58% подросли продажи любовных романов, на 31% больше покупают фэнтези и на 20% — фантастику.

количество проданных книг о бизнесе в марте и апреле снизилось на 34% год к году, а об инвестициях — на 52%. Продажи книг по саморазвитию упали на 29%. А вот спрос на художественную литературу вырос — на 20%. На 58% подросли продажи любовных романов, на 31% больше покупают фэнтези и на 20% — фантастику. «Эксмо-АСТ» отмечают спрос на художественную литературу. Продажи фантастики и фэнтези выросли в марте—апреле на 134%.

Россияне чаще выбирают книги, исходя из внешнего контекста,— это один из способов работы с переменами и элемент самоподдержки. Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon

Впрочем, исполнительный директор холдинга «Т8 Издательские технологии» (в него входят Rugram, «Рипол классик», «Пальмира» и другие импринты). Виктор Левченко считает, что популярность частично можно объяснить сезонностью.

Он [рост интереса к художественной литературе] традиционно проявляется при приближении сезона отпусков, но такое серьезное изменение в структуре продаж (в холдинге доля фикшен-литературы в продажах выросла с 30% до 40%) сезонностью объяснить нельзя.