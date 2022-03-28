Что будет с книгами в России теперь?

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В последний месяц российской экономике пришлось несладко: о временном или постоянном прекращении каких-либо отношений с российским рынком заявили сотни компаний. Разразившийся кризис не миновал и книжную отрасль. «Мир фантастики» разбирается, насколько всё плохо.

Всё уже было плохо

Проблемы с бумагой начались ещё два года назад. Пандемия коронавируса привела к нарушению цепи поставок и повышению цен на бумагу из Европы и Китая. При этом из всего объёма бумаги, которую использовали российские типографии, на импорт приходилось до 80%.

Отечественным целлюлозно-бумажным комбинатам попросту не интересно производить бумагу для местного рынка — слишком малая ёмкость. Гораздо выгоднее выпускать на экспорт целлюлозу. А с наступлением пандемии резко вырос спрос на упаковочный картон для доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов.

В прошлом году сразу несколько российских ЦБК сократили объёмы выработки бумаги. Ещё ряд — перепрофилировали мощности под производство картона, а Архангельский ЦБК и вовсе остановил обе свои бумагоделательные машины. Построенное ещё 60 лет назад оборудование уже устарело и износилось до такой степени, что его эксплуатация ежегодно приносила 150 миллионов рублей убытков.

Сокращение выпуска бумаги — это общемировая тенденция. За 2021 год на 20% сократился выпуск бумаги в США, один из крупнейших китайских поставщиков полностью прекратил производство газетной бумаги, а финский концерн UPM попросту продал свой британский завод по производству газетной бумаги.

В результате только за прошлый год стоимость отдельных видов бумаги выросла вдвое и продолжила расти и в январе и феврале этого года. А после 24 февраля 2022-го ситуация и вовсе стала критической.

А стало ещё хуже

Из-за роста курса евро цена на офсет выросла на 20%, а мелованная бумага подорожала на 50%. Однако даже по новым ценам бумагу отечественным типографиям найти непросто: крупнейшие поставщики меловки — финско-шведская компания Stora Enso, финская UPM, южноафриканская Sappi, польско-шведская Arctic Paper — заявили о прекращениях поставок в Россию.

Типографии начали переключаться на поставщиков из Китая, Кореи, Индии и Турции, но возникла новая проблема — логистика. Большинство грузов попадало в Россию морем, но сейчас значительная часть транспортных компаний вроде Maersk отказалась доставлять контейнеры для российского рынка. А по железной дороге можно перевезти только небольшие объёмы поставок.

Сложности с поставками ведут к ещё большему увеличению стоимости бумаги. Но даже так у издателей не остаётся особого выбора: отечественной продукции не хватает, а та, что есть, зачастую уступает по качеству иностранным образцам. Согласно сообщению «Коммерсанта», в России каждый год выпускается около 70 тысяч тонн мелованной бумаги при среднем потреблении в 170–200 тысяч тонн. Нарастить производство большинство ЦБК не смогут — не хватит мощностей. Увеличение нагрузки чревато ещё одной проблемой — большинство бумагопечатающих машин на отечественных ЦБК импортного производства, и в случае поломки приобрести запасные детали или комплектующие теперь стало гораздо сложнее.

Бумага не единственный дефицитный товар: типографиям не хватает также клея, красок и даже ниток. На фоне нехватки и резкого подорожания сырья типографии повышают цены на свои услуги. Ещё до начала событий на Украине большинство предприятий увеличило ценник на 15–20%, с началом марта расценки выросли ещё сильнее.

Читать мы будем меньше

Повышение стоимости сырья и рост цен на услуги типографий автоматически приводят к повышению себестоимости книги. Стремясь понизить резко увеличившиеся затраты, издательства начнут экономить на всём, на чём можно: качестве бумаги, обложках, переводах, редактуре и корректуре. О таких изысках, как цветные иллюстрации, ляссе и суперобложки, на ближайшее время и вовсе стоит забыть.

Из-за дефицита бумаги, даже дорогой, издательства начнут сокращать ассортимент. В первую очередь печатать будут то, что хорошо продаётся, а все неочевидные, сложные, экспериментальные и по другим причинам рискованные проекты отложат в стол — до лучших времён. А вот дальнейшее сокращение тиражей маловероятно — многие книги на рынке и так уже издаются минимально возможным тиражом. Сокращать его ещё сильнее попросту нерентабельно.

Но даже максимальное снижение издержек и сокращение ассортимента не спасут читателей от роста цен на книги. Многие издательства уже начали повышать отпускные цены на 10–15%, а к лету стоимость книг, по некоторым оценкам, и вовсе может увеличиться на 40–50%.

«Курс доллара отразился на зарубежных лицензиях, они стали дороже. Также уже подорожали услуги типографий, и рост их расценок всё ещё продолжается. Так что себестоимость книг выросла в среднем не менее чем на 30%. Пока мы не повышали цены, но мы планируем поднять цены на 10–15% на выборочный ассортимент». Антон Котов, генеральный директор издательства Alpaca «Рост цен уже становится заметным — начиная с середины марта отгрузочные цены повысили все основные игроки. Мы повышаем цены, когда комикс заканчивается у нас на складе, и мы делаем новую закупку, и сейчас запас у нас оборачивается довольно быстро. Сейчас книги в среднем подорожали на 10–15%, и все говорят, что рост цен продолжится. Очень сильно подорожала сувенирная и игрушечная продукция — вот здесь рост цен достигает 30%, и лично у меня уже возникают мысли, стоит ли вообще продолжать работать в этом направлении». Иван Чернявский, владелец магазина «Чук и Гик»

Цифра спасёт мир?

Существенное увеличение цен на бумажные книги неизменно приведёт к падению спроса. Учитывая текущий уровень инфляции и рост цен на многие категории товаров, можно предположить, что население просто начнёт экономить, а книги, как и прочие развлечения, — статья расходов, которая в этом случае урезается первым делом.

Вероятно, отчасти ситуацию могли бы спасти электронные книги и аудиокниги, ведь для их производства бумага не нужна. Однако пока что на долю цифры в общей структуре потребления приходится всего 15%. Кроме того, нерешённой остаётся проблема пиратства — практически все цифровые релизы в первый же день появляются на пиратских ресурсах. А главный инструмент борьбы с пиратами — блокировка ресурса на территории России — за последний месяц стал куда менее действенным. Российские пользователи начали пользоваться VPN-сервисами в десятки раз чаще.

Кроме того, если доля цифры в общей структуре потребления увеличится, цена электронных книг и аудиокниг также вырастет — издатели будут компенсировать снижение доходов с продажи бумажных книг за счёт растущего сегмента рынка. А потенциал для роста есть. Тем более что в ближайшее время у производителей аудиокниг явно не будет отбоя от потенциальных чтецов, ведь все профессиональные актёры озвучки внезапно остались без работы.

А верстать-то на чём?

Ещё одна проблема, которая в ближайшее время может стать актуальной для всех издателей, — это отсутствие программ для вёрстки. Компания Adobe, которой принадлежит огромное количество продуктов (в том числе самая популярная программа для вёрстки — InDesign), прекратила продажу своих программ в России. Примеру Adobe последовали и конкуренты — Serif, разработчик программы Affinity Publisher, и Quark, создатель QuarkXPress.

Эксперты рынка считают, что у владельцев бессрочных лицензий проблем не будет — разве что если компании принудительно остановят работу всех своих программ на территории России. А вот у остальных с окончанием срока действия лицензии проблемы могут возникнуть. Один из вариантов их устранения — переход на старые и отвязанные от необходимости лицензирования (а то и просто «крякнутые») версии программ. Но многие из них уже морально устарели и могут не соответствовать современным требованиям работы. Второй вариант — переход на решения с открытым исходным кодом, например Scribus. Однако знатоки говорят, что предлагать переход на Scribus могут только те, кто им никогда не пользовался.

Контакт потерян

За последний месяц Роскомнадзор заблокировал в России сразу три социальные сети — Twitter, Facebook* и Instagram*. И если Twitter россияне пользовались мало, то две другие соцсети проблем с аудиторией не имели: 10 миллионов аккаунтов было зарегистрировано в первой и 70 миллионов — во второй.

Практически все без исключения издатели вели свои аккаунты в соцсетях, причём зачастую контент был адаптирован под предпочтения пользователей и не дублировался.

После признания Meta* экстремистской организацией аудитория Facebook* сократилась на 40%, а аудитория Instagram* — всего на 16%. Однако риски для компаний, ведущих свои аккаунты в этих социальных сетях, выросли настолько, что многие бизнесы предпочли просто заморозить, закрыть, а то и вовсе удалить страницы.

Уйдя из заблокированных соцсетей или ограничив присутствие в них, издатели лишились двух важных каналов связи с читателями. Конечно, часть подписчиков перебралась в Telegram и «ВКонтакте». Но, во-первых, четыре канала связи лучше двух, а во-вторых, функционал Telegram и «ВКонтакте» иной, нежели в заблокированных соцсетях, и по крайней мере первое время эффективность рекламных коммуникаций оставит желать лучшего. А уж стоимость рекламных кампаний в соцсетях и вовсе вырастет до небес — альтернативы-то теперь нет.

«Instagram* и YouTube всегда были основными площадками для размещения отзывов на книги от книжных блогеров. Со снятием монетизации на YouTube, с блокировкой Instagram* и признанием Meta экстремистской организацией для книжных блогеров и издательств настали непростые времена. Издательства столкнулись с тем, что количество площадок, на которых можно продвигать книги, сократилось, охваты упали, а в Telegram и “ВК” аудитория переходит неохотно. При этом издательство не планирует сокращать сотрудничество с блогерами, будет всеми доступными способами стимулировать и вдохновлять партнёров и осваивать новые площадки». Анна Петелина, бренд-менеджер по фантастике «Редакции №1» издательства «Эксмо»

*Facebook и Instagram являются продуктами компании Meta — организации, признанной экстремистской на территории России. По закону мы обязаны об этом упоминать.

Мосты или стены?

С началом боёв на Украине Россию временно или бессрочно покинули сотни зарубежных компаний. О приостановке сотрудничества с отечественными издателями объявили международные книжные выставки, ведущие мировые издательства и отдельные авторы. Среди «отказников» — выставки во Франкфурте, Лондоне и Болонье, большая пятёрка мировых издательств (HarperCollins, Penguin Random House, Macmillan, Simon & Schuster UK и USA, Hachette UK), польское издательство Powergraph, писатели Стивен Кинг, Нил Гейман, Джо Аберкромби, Ребекка Куанг, Ярослав Гжендович и многие другие.

Часть авторов ограничилась громкими заявлениями в социальных сетях, но некоторые, в том числе Стивен Кинг, прислали российским издателям официальное уведомление о приостановке сотрудничества. Как правило, о полном разрыве контрактов речи не идёт: уже заключённые соглашения остаются в силе, оплаченные права действуют на протяжении всего срока сделки. Но вот продление истекших контрактов или заключение новых становится временно недоступным.

Что иронично, заморозка отношений может пойти на пользу обеим сторонам. Зарубежные издательства уйдут из-под огня критики у себя на родине и избавятся от головной боли насчёт получения платежей (недавние изменения в российском законодательстве сильно усложнили валютные платежи за рубеж). Для отечественных издателей эта ситуация тоже выгодна, ведь при текущих курсах валют любые авансовые платежи и роялти стали куда ощутимее.

Правда, выгода будет краткосрочной, особенно для тех издательств, у которых доля зарубежных авторов в портфеле превышает 50%. Например, ассортимент издательства «Поляндрия» почти на 100% состоит из переводных книг. Генеральный директор издательства Олег Филиппов в разговоре с РИА «Новости» сообщил, что половина зарубежных агентств уже приостановила сотрудничество с «Поляндрией» и издательство вынуждено перекраивать план и сокращать выпуск книг с пяти-шести до трёх в месяц.

У большинства издателей хватит уже купленных прав на ближайшие год-полтора. Но если ситуация не изменится, то уже к середине 2023 года с российских прилавков полностью исчезнут переводные новинки.

Сторонникам импортозамещения не стоит надеяться, что ушедших авторов заменят новые, русские. Издание новых имён рискованно, а раскрутка требует денег. А в условиях кризиса издательства будут как можно меньше рисковать и начнут максимально сокращать издержки.

Отказы авторов от сотрудничества печалят потому, что культурная изоляция страны никогда не приводила ни к чему хорошему. В открытом письме, опубликованном в издании Publishers Weekly, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв призвал зарубежных партнёров воздержаться от бойкота российских издателей и задуматься об объединяющей роли литературы.

«Миссия литературы заключается в том, чтобы сделать слово главным инструментом в достижении понимания между народами, и от нас всех сегодня зависит, каким станет наш мир завтра. Будем ли мы строить стены или мосты?»

Некоторые авторы всё же продолжают поддерживать контакты с российскими издателями. Так, например, издательство «Бумкнига» поддержали Брехт Эвенс, Том Голд, Джо Сакко и Нора Круг. Слова поддержки получили и такие издательства, как Alpaca и XL Media.

Поднять паруса! На абордаж!

Когда появились новости о приостановке сотрудничества с Кингом, Аберкромби, Куанг и другими авторами, некоторые читатели махнули рукой: мол, и без вас есть чего почитать. В квартире любого книжного червя есть огромная стопка «на почитать», которой хватит на пару лет. Но были и те, кто уверенно заявил, что скачает новинки ушедших авторов на «Флибусте» или другом пиратском ресурсе. Простите, а как они там появятся?

Сейчас большинство новинок на «Флибусте» и других пиратских ресурсах — это украденные версии официальных релизов. Если издательство не получит права на новинку конкретного автора, не вложится в перевод, редактуру, вёрстку и создание электронной версии, она и у пиратов не появится. Всё, на что могут рассчитывать посетители пиратских гаваней, — это любительские и коллективные переводы. И хотя среди фанатов встречаются настоящие мастера, взять хотя бы «Гильдию Архивистов» (сообщество поклонников «Звёздных войн», которые прошли путь от фан-переводов до официальных локализаций) или «Волчий лес» (сообщество поклонников Джорджа Мартина, которое в сотрудничестве с издательством подготовило наиболее выверенную версию переводов «Песни льда и пламени») — большая часть любительских переводов откровенно плохого качества.

Есть и альтернатива — издавать зарубежные книги без прав. Помощник президента России Владимир Мединский в конце марта предложил крутить по телевизору иностранные фильмы, не уплачивая правообладателям авторские отчисления. Первый прецедент уже есть — Кировский арбитражный суд отказал британской компании Entertainment One UK Ltd в возмещении ущерба по иску против одного из местных предпринимателей, незаконно использовавшему в своей рекламе образ Свинки Пеппы. Причина отказа — британское происхождение истца, тогда как Великобритания признана недружественной страной.

Однако если российские издатели решат выпускать контрафакт, то о каком-либо возобновлении отношений с зарубежными партнёрами можно забыть навсегда — никаких больше авторских визитов, прямых эфиров, автографов и прочих эксклюзивов. Перспективы подобного подхода подытожил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в разговоре с «Коммерсантом»:

«Мы не будем издавать книги без лицензии. Любые шаги в эту сторону откинут развитие отрасли далеко назад».

Выживут не все

Российский книжный рынок лихорадило с начала пандемии, но нынешний кризис грозит и вовсе его похоронить. Причём масштабы проблемы напрямую зависят от длительности кризиса — чем сильнее он затянется, тем сильнее схлопнется рынок.

Мы уже писали, что к лету издательства будут вынуждены поднять цены на книги на 40–50%. Это и в обычной ситуации привело бы к сокращению продаж, а с учётом падения покупательной способности населения рост цен ситуацию в отрасли не выправит.

Пока покупателей меньше не стало — люди сейчас активно докупают то, что не успели приобрести в своё время, а мы стараемся донести до клиентов, что через несколько недель то, что они не успели приобрести сейчас, станет сильно дороже. Иван Чернявский, владелец магазина «Чук и Гик»

Прежде всего, в группу риска входят независимые издательства и книжные магазины, небольшие сети, а также издательства комиксов — ведь мелованная бумага подорожала сильнее всего. Но если кризис затянется, то под ударом могут оказаться даже крупные сети и большие издательства.