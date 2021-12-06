Невилл, Хагрид и Артур Уизли в первом тизере спецэпизода по «Гарри Поттеру»

HBO Max выпустил первый тизер новогоднего спецэпизода по вселенной «Гарри Поттера», который приурочен к 20-летию с выхода первого фильма про юного волшебника.
В ролике показали, как Марк Уильямс (Артур Уизли), Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс) получили заветные письма в Хогвартс.
В спецэпизоде также появятся знаменитая троица Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон, а также другие актёры и участники съёмочной команды, включая Криса Коламбуса, который снял первые два фильма.
Джоан Роулинг в спецэпизоде не заявлена.
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts выйдет 1 января на HBO Max.
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