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    Новости

    Невилл, Хагрид и Артур Уизли в первом тизере спецэпизода по «Гарри Поттеру»

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    1472
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    HBO Max выпустил первый тизер новогоднего спецэпизода по вселенной «Гарри Поттера», который приурочен к 20-летию с выхода первого фильма про юного волшебника.

    В ролике показали, как Марк Уильямс (Артур Уизли), Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс) получили заветные письма в Хогвартс.

    В спецэпизоде также появятся знаменитая троица Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон, а также другие актёры и участники съёмочной команды, включая Криса Коламбуса, который снял первые два фильма.

    Джоан Роулинг в спецэпизоде не заявлена.

    Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts выйдет 1 января на HBO Max.

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