Крис Коламбус: «Я бы хотел экранизировать пьесу „Гарри Поттер и Проклятое дитя“»

Режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части «Гарри Поттера», дал больше интервью изданию Variety о съёмках первого фильма — оно приурочено к 20-летнему юбилею.
Постановщик в числе прочего выразил желание экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая рассказывает о детях главных героев.
Я бы хотел снять «Проклятое дитя». Это прекрасная постановка, и дети уже находятся в нужно возрасте, чтобы сыграть взрослые роли. Это моя маленькая фантазия.
Крис Коламбус, режиссёр
Коламбус до сих пор поддерживает связь с Дэниелом Рэдклиффом и Томом Фелтоном.
«Проклятое дитя» первоначально вышла в формате пьесы, после её несколько раз ставили в театрах с разным актёрским составом. Соавторами Роулинг выступили Джек Торн и Джон Тиффани.
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