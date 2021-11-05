Крис Коламбус: «Я бы хотел экранизировать пьесу „Гарри Поттер и Проклятое дитя“»

Режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части «Гарри Поттера», дал больше интервью изданию Variety о съёмках первого фильма — оно приурочено к 20-летнему юбилею.

Постановщик в числе прочего выразил желание экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая рассказывает о детях главных героев.

Я бы хотел снять «Проклятое дитя». Это прекрасная постановка, и дети уже находятся в нужно возрасте, чтобы сыграть взрослые роли. Это моя маленькая фантазия. Крис Коламбус, режиссёр

Коламбус до сих пор поддерживает связь с Дэниелом Рэдклиффом и Томом Фелтоном.

«Проклятое дитя» первоначально вышла в формате пьесы, после её несколько раз ставили в театрах с разным актёрским составом. Соавторами Роулинг выступили Джек Торн и Джон Тиффани.