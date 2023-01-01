Николас Кейдж не особо хочет в киновселенную Marvel

Николас Кейдж, прежде сыгравший Призрачного гонщика, признался, что не горит желанием попасть в киновселенную Marvel.

Мне не нужно быть в киновселенной Marvel, я — Ник Кейдж.

Актер пошутил, что ему нужно аккуратнее говорить о Marvel, потому что он назвал себя в честь персонажа Люка Кейджа.

Стэн Ли — мой сюрреалистичный отец. Он назвал меня.

Что касается кинокомиксов, то Николас считает, что в киноиндустрии места хватит для всех — как для серьезных фильмов вроде «Тар», так и для супергероики.