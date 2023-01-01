Новостной спецвыпуск от 13 марта в Фантастическом подкасте

В эфире — следующий регулярный выпуск фантастических новостей с обзором главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

Сегодня вы узнаете:

взорвутся ли ваши ПК от предстоящей The Last of Us;

как обстоят дела с самыми популярными франшизами Disney;

чего ждать от возвращения сериалов «Доктор Кто» и «Сорвиголова

что нового почитать на этой неделе;

и многое другое.

Сегодня с вами безгранично волшебник, а по совместительству монтажёр подкастов Мира фантастики Андрей Быков. Давайте уже начинать!

Бонус: в этот раз своей рекомендацией делится автор и редактор «Мира фантастики» Александр Стрепетилов!

По традиции, в завершении выпуска делимся с вами материалами авторов:

И конечно же, слушайте 70-й выпуск Фантастического подкаста, который посвящён главным историям о постапокалипсисе. Роман Файницкий, Василий Владимирский, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский приготовили для вас огромное количество книг, фильмов и видеоигр, которые посвящены этому жанру.

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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