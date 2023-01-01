Новостной спецвыпуск от 13 марта в Фантастическом подкасте

В эфире — следующий регулярный выпуск фантастических новостей с обзором главных событий из мира книг, кино и видеоигр!
Сегодня вы узнаете:
- взорвутся ли ваши ПК от предстоящей The Last of Us;
- как обстоят дела с самыми популярными франшизами Disney;
- чего ждать от возвращения сериалов «Доктор Кто» и «Сорвиголова
- что нового почитать на этой неделе;
- и многое другое.
Сегодня с вами безгранично волшебник, а по совместительству монтажёр подкастов Мира фантастики Андрей Быков. Давайте уже начинать!
Бонус: в этот раз своей рекомендацией делится автор и редактор «Мира фантастики» Александр Стрепетилов!
По традиции, в завершении выпуска делимся с вами материалами авторов:
- Данил Ряснянский рассказывает во что поиграть, если вы уже полностью облазили Хогвартс в недавней видеоигре Hogwarts Legacy.
- Ирина Нечаева делится мнением о книге Шелли Паркер-Чан «Та, что стала солнцем».
- Алексей Ионов вводит вас в курс дела по третьему сезону «Мандалорца» и кратко проходится по первым сериям.
- Кирилл Шайдуров познакомит вас с ретрофутуристическим сериалом «Здравствуй, будущее!».
- Борис Невский расскажет о дебютном романе Ричарда Суона «Правосудие королей» и о том, что стоит смотреть из аниме вышедшем зимой 2023 года. Последний материал точно не советуем пропускать — в сезоне вышло много интересных новинок!
- Данил Кортез поделился шестнадцатью фактами о группе «Король и Шут».
И конечно же, слушайте 70-й выпуск Фантастического подкаста, который посвящён главным историям о постапокалипсисе. Роман Файницкий, Василий Владимирский, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский приготовили для вас огромное количество книг, фильмов и видеоигр, которые посвящены этому жанру.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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В качестве важного бонуса: рекомендация от автора «Мира фантастики» и литературного критика Василия Владимирского, не пропустите!
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