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    Новости | Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 13 марта в Фантастическом подкасте

    13 марта 2023
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    13.03.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной спецвыпуск от 13 марта в Фантастическом подкасте

    В эфире — следующий регулярный выпуск фантастических новостей с обзором главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

    Сегодня вы узнаете:

    • взорвутся ли ваши ПК от предстоящей The Last of Us;
    • как обстоят дела с самыми популярными франшизами Disney;
    • чего ждать от возвращения сериалов «Доктор Кто» и «Сорвиголова
    • что нового почитать на этой неделе;
    • и многое другое.

    Сегодня с вами безгранично волшебник, а по совместительству монтажёр подкастов Мира фантастики Андрей Быков. Давайте уже начинать!

    Бонус: в этот раз своей рекомендацией делится автор и редактор «Мира фантастики» Александр Стрепетилов!

    По традиции, в завершении выпуска делимся с вами материалами авторов:

    1. Данил Ряснянский рассказывает во что поиграть, если вы уже полностью облазили Хогвартс в недавней видеоигре Hogwarts Legacy.
    2. Ирина Нечаева делится мнением о книге Шелли Паркер-Чан «Та, что стала солнцем».
    3. Алексей Ионов вводит вас в курс дела по третьему сезону «Мандалорца» и кратко проходится по первым сериям.
    4. Кирилл Шайдуров познакомит вас с ретрофутуристическим сериалом «Здравствуй, будущее!».
    5. Борис Невский расскажет о дебютном романе Ричарда Суона «Правосудие королей» и о том, что стоит смотреть из аниме вышедшем зимой 2023 года. Последний материал точно не советуем пропускать — в сезоне вышло много интересных новинок!
    6. Данил Кортез поделился шестнадцатью фактами о группе «Король и Шут».

    И конечно же, слушайте 70-й выпуск Фантастического подкаста, который посвящён главным историям о постапокалипсисе. Роман Файницкий, Василий Владимирский, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский приготовили для вас огромное количество книг, фильмов и видеоигр, которые посвящены этому жанру.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Фантастический подкаст

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    В качестве важного бонуса: рекомендация от автора «Мира фантастики» и литературного критика Василия Владимирского, не пропустите!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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