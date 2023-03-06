Новостной спецвыпуск от 6 марта в Фантастическом подкасте

Дорогие друзья, а вот и очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

Сегодня вы узнаете:

какую игру разрабатывают создатели ремейка «Ведьмака»;

чем студия Obsidian привела геймеров в ярость;

когда наконец выйдет финал «Атаки Титанов»;

какая книга Терри Пратчетта будет издана после его смерти;

и многое другое!

У микрофона — Никита Волкович. А в качестве важного бонуса: рекомендация от автора «Мира фантастики» и литературного критика Василия Владимирского, не пропустите!

За прошедшую неделю мы выпустили очень много крутых материалов!

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