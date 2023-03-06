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    Новости | Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 6 марта в Фантастическом подкасте

    6 марта 2023
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    06.03.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной спецвыпуск от 6 марта в Фантастическом подкасте

    Дорогие друзья, а вот и очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

    Сегодня вы узнаете:

    • какую игру разрабатывают создатели ремейка «Ведьмака»;
    • чем студия Obsidian привела геймеров в ярость;
    • когда наконец выйдет финал «Атаки Титанов»;
    • какая книга Терри Пратчетта будет издана после его смерти;
    • и многое другое!

    У микрофона — Никита Волкович. А в качестве важного бонуса: рекомендация от автора «Мира фантастики» и литературного критика Василия Владимирского, не пропустите!

    За прошедшую неделю мы выпустили очень много крутых материалов!

    1. Борис Блинохватов рассказывает о руманге «Панельки» — необычном хоррор-комиксе, напоминающем работы Дзюиндзи Ито, только в постсоветских декорациях. 
    2. Илья Цуканов представил подробный дайджест более чем тридцати игровых новинок марта: от ремейка Resident Evil 4 до перспективных ранних доступов вроде Tainted Grail: Fall of Avalon!
    3. Денис Старостин поделился первыми впечатлениями от шоу «Король и Шут». Получилось до безумия гениально… Или до гениального безумно! Короче, хорошо вышло! И статья классная!
    4. Александр Стрепетилов на этой неделе опубликовал сразу три мартовских подборки: что смотреть в российских кинотеатрах, что смотреть на стримингах и что смотреть из сериалов. Есть и продолжения знаменитых серий и франшиз, и многообещающие новинки, например, французская мелодрама про путешествия во времени и боевик про динозавров с Адамом Драйвером!
    5. Борис Невский — о главных книжных новинках марта: от романа по «Звёздным войнам» про магистра Йоду до научно-фантастического детектива от бывшего астронавта НАСА. 
    6. Наконец, обязательно прочитайте обстоятельную рецензию Дмитрия Злотницкого на большую иллюстрированную энциклопедию по циклу «Колесо Времени» Роберта Джордана! Для тех, кто только недавно узнал об одной из самых проработанных фэнтезийных вселенных в истории, эта книга станет отличным подспорьем! Но что насчёт хардкорных фанатов?
    7. А ещё вышли остальные рецензии на Hogwarts Legacy от лица других факультетов. Вот что в итоге получилось: Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй, Когтевран.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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