Новостной спецвыпуск от 6 марта в Фантастическом подкасте

Дорогие друзья, а вот и очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!
Сегодня вы узнаете:
- какую игру разрабатывают создатели ремейка «Ведьмака»;
- чем студия Obsidian привела геймеров в ярость;
- когда наконец выйдет финал «Атаки Титанов»;
- какая книга Терри Пратчетта будет издана после его смерти;
- и многое другое!
У микрофона — Никита Волкович. А в качестве важного бонуса: рекомендация от автора «Мира фантастики» и литературного критика Василия Владимирского, не пропустите!
За прошедшую неделю мы выпустили очень много крутых материалов!
- Борис Блинохватов рассказывает о руманге «Панельки» — необычном хоррор-комиксе, напоминающем работы Дзюиндзи Ито, только в постсоветских декорациях.
- Илья Цуканов представил подробный дайджест более чем тридцати игровых новинок марта: от ремейка Resident Evil 4 до перспективных ранних доступов вроде Tainted Grail: Fall of Avalon!
- Денис Старостин поделился первыми впечатлениями от шоу «Король и Шут». Получилось до безумия гениально… Или до гениального безумно! Короче, хорошо вышло! И статья классная!
- Александр Стрепетилов на этой неделе опубликовал сразу три мартовских подборки: что смотреть в российских кинотеатрах, что смотреть на стримингах и что смотреть из сериалов. Есть и продолжения знаменитых серий и франшиз, и многообещающие новинки, например, французская мелодрама про путешествия во времени и боевик про динозавров с Адамом Драйвером!
- Борис Невский — о главных книжных новинках марта: от романа по «Звёздным войнам» про магистра Йоду до научно-фантастического детектива от бывшего астронавта НАСА.
- Наконец, обязательно прочитайте обстоятельную рецензию Дмитрия Злотницкого на большую иллюстрированную энциклопедию по циклу «Колесо Времени» Роберта Джордана! Для тех, кто только недавно узнал об одной из самых проработанных фэнтезийных вселенных в истории, эта книга станет отличным подспорьем! Но что насчёт хардкорных фанатов?
- А ещё вышли остальные рецензии на Hogwarts Legacy от лица других факультетов. Вот что в итоге получилось: Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй, Когтевран.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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