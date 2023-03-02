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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023

    2 марта 2023
    Борис Невский
    02.03.2023
    938
    3 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 8

    Вот и весна подоспела. А с ней и новые книги. Уже можно понять алгоритм выхода книжных новинок от отечественных издательств в изменившихся условиях: очень много переизданий, ещё больше книг русскоязычных авторов, причём малоизвестных. Впрочем, зарубежные новинки тоже в наличии, хотя их стало явно меньше, чем ещё год назад. Но они есть, и разные — от научной фантастики американского астронавта Криса Хэдфилда и психоделического триллера Джина Вулфа до ироничной истории про магическую школу Наоми Новик и космооперу о приключениях магистра Йоды.

    Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за март нынешнего года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Крис Хэдфилд «Орбита смерти»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 9

     

    1973 год. НАСА готовит полёт к Луне «Аполлон-18», причём у экипажа есть тайная миссия — уничтожение секретной советской станции, которая собирает разведданные об Америке. Однако во время полёта происходит инцидент, ставящий мир на грань ядерного конфликта. Лишь астронавты и их технический эксперт из НАСА Каз Земекис могут помешать непоправимому.

    Что нас ждёт: дебютный роман американского астронавта, трижды побывавшего в космосе, гибрид альтернативной истории, детективного триллера и НФ.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Зона Икс»

    Шон Стюарт «Йода. Свидание с тьмой»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 1

    В разгаре Война клонов. Главарь мятежников граф Дуку предлагает магистру джедаев Йоде встретиться для переговоров на планете, которая пропитана тёмной энергией. Действительно ли Дуку хочет мира, или это коварная ловушка?

    Что нас ждёт: космическая опера из вселенной «Звёздных войн», где в центре событий зелёный могучий карлик есть.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

    ФЭНТЕЗИ

    Даниэль Л. Дженсен «Предавшая королева»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 2

    Королева Итиканы Лара, объявленная предательницей, находится в изгнании, а её муж — в плену у захватчиков. Перед Ларой стоит жестокий выбор между собственным благополучием, судьбой мужа и будущим королевства.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Королевство моста», интриганского фэнтези с романтическим уклоном.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Королевство мостов. Фэнтези-хит Даниэль Л. Дженсен»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    С. Т. Гибсон «Кровавое приданое»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 3

    Леди Константа — первая невеста знаменитого вампира. Её история заставляет по-новому взглянуть на жизнь Дракулы и его ближайшего окружения.

    Что нас ждёт: фэнтезийный ретеллинг истории графа Дракулы о болезненной любви сквозь столетия.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Лучшие мировые ретеллинги»

    Стивен Грэм Джонс «Полукровки»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 4

    Они — бедняки американского Юга, «белый мусор», как их называют. Отбросы общества, жалкие и никчёмные. Они постоянно в бегах, постоянно выживают на грани закона. Вот только эти — не обычные отбросы, они ещё и Дворняги. Наполовину люди, наполовину оборотни. Презираемые и теми, и другими.

    Что нас ждёт: семейная хроника в духе книг Уильяма Фолкнера про мальчика, выросшего в клане оборотней-полукровок.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Хозяева тьмы»

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Наоми Новик «Смертельное образование. Первый урок Шоломанчи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 5

    Волшебная школа Шоломанча сильно отличается от других магических академий. Там нет учителей, нормальных уроков, вменяемых одноклассников. Учащихся просто запускают в стены школы, заставляя там выживать. Опасности повсюду — жестокие монстры и убийственные испытания. Главное — дожить до выпускного. Удастся ли это девочке Галадриэль? Впрочем, она потенциальная злая колдунья — а положение обязывает.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Шоломанча», своеобразного «анти-Поттера».

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Young Adult. Смертельное образование. Бестселлер Наоми Новик»

    Ханна Мэтьюсон «Мятеж»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 6

    Уизерворд — магический город в тени викторианского Лондона. Кассия Симс, внучка Верховного Волшебника, никак не может обуздать свою магию. Пытаясь добиться признания других волшебников, Кассия впутывается в опасную авантюру, и по её вине на улицах обычного Лондона оказывается кукла, поглощающая любую магию. Девушке придётся всё-таки подчинить свой дар, иначе и Лондон, и Уизерворд попадут под угрозу уничтожения.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Уизерворд», фэнтезийного триллера в декорациях стимпанка.

    Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Уизерворд»

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Джин Вулф «Покой»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2023 7

    Обычный бизнесмен Олден Деннис Вир родился в начале XX века и на склоне лет вспоминает свою жизнь. Оказывается, вокруг Вира творилось много загадочных и даже жутких дел. Похоже, он обладает способностью изменять реальность…

    Что нас ждёт: роман в жанре магического реализма от известного мастера интеллектуальной фантастики.

    Издательство / серия: «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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