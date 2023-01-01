Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Дорога» / Dimension Films

Четыре всадника постапокалипсиса — Данил Ряснянский, Василий Владимирский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес — рассказывают о литературных мирах, переживших глобальную катастрофу.

В выпуске они обсуждают:

с каких историй начинался постапокалипсис и чем он обычно заканчивается;

кого можно назвать первым автором данного жанра;

какую книгу все авторы подкаста единодушно рекомендуют прочитать всем?

Тину Тёрнер, NieR: Automata, поэта Байрона и многое другое!

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