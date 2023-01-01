Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Дорога» / Dimension Films
Четыре всадника постапокалипсиса — Данил Ряснянский, Василий Владимирский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес — рассказывают о литературных мирах, переживших глобальную катастрофу.
В выпуске они обсуждают:
- с каких историй начинался постапокалипсис и чем он обычно заканчивается;
- кого можно назвать первым автором данного жанра;
- какую книгу все авторы подкаста единодушно рекомендуют прочитать всем?
- Тину Тёрнер, NieR: Automata, поэта Байрона и многое другое!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Слушать на подкаст-сервисах
Читайте также
постапокалипсис | Мир фантастики и фэнтези
www.mirf.ru
Жанр историй о мире, пережившем конец света.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
10 вымышленных президентов, которые хуже Трампа
Несбывшиеся предсказания фантастов. Почему будущее не наступило?
Какие сериалы выйдут в 2023? The Last of Us, «Локвуд и компания», «Падение дома Ашеров» и прочая мистика
Жуткие фотографии Викторианской эпохи
«Властелин колец»: можно ли полететь на орлах в Мордор?
-
Наши комиксы
Комикс: Мотивация Тони СтаркаЧто нужно, чтобы собрать супер-костюм из палок и желудей.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.