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    #постапокалипсис

    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

    8 марта 2023
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    08.03.2023
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    0 минут на чтение
    #постапокалипсис
    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

    «Дорога» / Dimension Films

    Четыре всадника постапокалипсиса — Данил Ряснянский, Василий Владимирский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес — рассказывают о литературных мирах, переживших глобальную катастрофу.

    В выпуске они обсуждают:

    • с каких историй начинался постапокалипсис и чем он обычно заканчивается;
    • кого можно назвать первым автором данного жанра;
    • какую книгу все авторы подкаста единодушно рекомендуют прочитать всем?
    • Тину Тёрнер, NieR: Automata, поэта Байрона и многое другое!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    постапокалипсис | Мир фантастики и фэнтези

    www.mirf.ru
    Жанр историй о мире, пережившем конец света.
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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