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    #во что поиграть #Гарри Поттер

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy

    6 марта 2023
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    06.03.2023
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    7 минут на чтение
    #во что поиграть #Гарри Поттер
    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 7

    Релиз Hogwarts Legacy стал одним из самых популярных за многие месяцы — игра бьёт рекорды и в просмотрах на Twitch, и в пиковом онлайне, и в цифрах продаж… Вероятнее всего, вы уже поддались магии вселенной «Гарри Поттера» и стали учеником Хогвартса образца XIX столетия. Но что делать, если все закоулки замка изучены вдоль и поперёк, все зелья сварены, заклинания — разучены, фантастические твари — приручены, а хочется ещё немного чародейства и волшебства? Правильно. Пора сыграть в какую-то другую игру. Например, в одну из нашего списка.

     

    Первые три Harry Potter and…

    Жанр: приключенческий платформер

    На заре 2000-х Electronic Arts подписала права сразу на несколько игр про мальчика, который выжил. Издатель рассчитывал на большой охват аудитории и поэтому старался выпускать игры на всех возможных платформах максимально близко к выходу соответствующих фильмов — версии умудрялись различаться не только графикой, но и многими игровыми элементами и даже сюжетом. Несмотря на то что проекты по мотивам создавались в жуткой спешке, несколькими командами и для соответствующей аудитории, именно первая, золотая трилогия стала образцовой адаптацией книг и фильмов про Гарри Поттера. Каждая последующая игра после великолепной второй становилась хуже и хуже, и окончательно всё выродилось в убогий шутер с волшебными палочками к «Дарам Смерти». А вот первые три части многие до сих пор любят! 

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 2

    Сейчас, конечно, тяжело в полной мере оценить прелесть этих незамысловатых платформеров с элементарными загадками, средней даже по меркам тех лет картинкой и детской сложностью. Но многие вещи разработчикам удались немногим хуже, чем в Hogwarts Legacy, — здесь и неплохой элемент исследования, и необходимость рисовать мышкой заклинания (будь ты проклято, Флиппендо!), и прекрасная сказочная атмосфера. Отдельный плюс — самобытная и яркая музыка за авторством Джереми Соула, который позже прославится саундтреком к The Elder Scrolls III: Morrowind. Послушайте сами — его композиции вышли ничуть не хуже фирменных киношных от Джона Уильямса!

    Самое же главное в том, что первые игры про Гарри Поттера были классическими сюжетными играми старой закалки — с уникальными механиками для каждого уровня, бодрым темпом, интересными мини-играми и большой любовью к первоисточнику.

     

    LEGO Harry Potter Collection

    Жанр: приключенческая аркада

    За прошедшие два десятилетия подшефная Warner Bros. студия Traveller’s Tales создала целую прорву игр по известным лицензиям: тут тебе и «Звёздные войны», и «Индиана Джонс», и «Пираты Карибского моря», и «Властелин колец». Успех игр от TT Games прост — при всей своей незамысловатости они очень метко, с юмором и креативом превращают знакомые вселенные в интерактивный конструктор. Это справедливо и в случае с Гарри Поттером — LEGO Harry Potter: Years 14 и Years 57, объединённые потом в одну коллекцию, безупречно подойдут даже взрослым поклонникам мира чародейства и волшебства. 

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 3

    По механике все игры серии LEGO схожи как братья-близнецы: мы попадаем в уровни, созданные по мотивам известных сцен из фильма, разбиваем всё окружение на маленькие детальки, решаем простенькие задачки и смотрим потешные кат-сцены, порой откровенно пародирующие сцены из книг или кино. За местную валюту мы покупаем новые приёмы, костюмы, заклинания и отправляемся дальше в путь. 

    LEGO Harry Potter ничуть не хуже лицензионных игр от EA позволяет вдоволь погулять по Хогвартсу и его окрестностям, взять на себя роль любимых персонажей и пережить практически все знаковые сцены из киновселенной. Плюс, в отличие от множества других LEGO-игр, в LEGO Harry Potter по-настоящему часто приходится использовать способности героев, а не просто крушить окружение в поисках деталек и секреток. А ещё «Коллекцию» можно проходить в кооперативе на одном экране — неплохой способ приобщить к миру «Гарри Поттера» своего ребёнка или подругу.

     

    Persona 5

    Жанр: jRPG

    Большим разочарованием в Hogwarts Legacy стали довольно слабое социальное взаимодействие со студентами и примитивные уроки — игра попросту не даёт в полной мере почувствовать себя учеником школы чародейства и волшебства. Достойно компенсировать эту недостачу способна великолепная Persona 5, в которой кроме битв в параллельном мире человеческого подсознания у главного героя есть вполне типичная жизнь Обычного Японского Школьника®. И она, в отличие от уроков в Хогвартсе, действительно влияет на игру, занимая значимое место в её истории.

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 5

    Протагонист ходит на учёбу, отвечает на вопросы учителей, общается с друзьями и выстраивает с ними отношения: как дружеско-платонические, так и вполне себе романтические. Тикающий таймер и обилие возможностей заставляют по-хорошему напрягаться и выбирать, как с максимальной пользой провести время в школе и после неё. И, чего уж греха таить, «Призрачные похитители сердец» получились более интересными героями, чем большинство учеников Хогвартса!

     

    PotionCraft

    Жанр: симулятор алхимика

    Практически во всех играх по Гарри Поттеру процессу зельеварения уделено несправедливо мало внимания, хотя алхимия и всякие магические субстанции занимали важное место в истории юного волшебника. Но если вам хочется по-настоящему почувствовать себя властителем реторт, перегонных кубов и таинственных жидкостей, то стоит поиграть в Potion Craft — занимательную инди-игру о таинстве приготовления зелий. Симуляция получилась весьма добротной и глубокой — игроку приходится бродить по полям, собирать мухоморчики, разводя их в нужной пропорции в котелке, а потом продавать требовательной публике.

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    Постепенно клиентура будет просить вас делать всё более трудные декокты: если первым покупателям достаточно будет зелья от поноса или крысиного яда, то затем и дамы подтянутся за любовными зельями, и сомнительные личности — за напитками великой силы и невероятных эффектов. Конечная цель, естественно, повторить подвиг Николаса Фламеля — создание философского камня. Ммм, пальчики оближешь!

     

    Magicka

    Жанр: экшен-приключение

    Сражения на палочках в Hogwarts Legacy — одна из самых сильных её сторон. Если же вам хочется посмотреть игру с ещё большим разгулом чародейства, то идеальным претендентом будет Magicka, экшен, который полностью посвящён чудесам комбинаций стихий.

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    Несмотря на солидный возраст, Magicka до сих пор увлекает своим оригинальным игровым процессом. Всего в распоряжении игрока восемь базовых заклинаний, которые разрешается соединять в причудливые комбо. «Земля» со «Щитом» окружает героя каменными валунами, «Холод» с «Электричеством» создаёт замораживающие молнии, а «Земля» с «Огнём» — раскалённые метеориты. Всего комбинаций несколько десятков, если не сотни, а сам процесс изничтожения врагов и спасения мира от зла получается безумно весёлым из-за сатирических отсылок к массовой культуре и, конечно, наличия кооперативного режима с включённым режимом дружественного огня. 

    Invoker из DOTA плачет горючими слезами от зависти и остро рекомендует игру всем, кто каким-то чудом пропустил этот маленький шедевр! К слову, вторая часть получилась значительно хуже оригинала. Но с жареными сосисками потянет.

     

    Noita

    Жанр: рогалик

    Безумным возможностям боевой магии посвящён и двухмерный рогалик Noita, в котором игрок берёт на себя роль волшебника, покоряющего враждебные подземелья. Получая в свой арсенал всё более убойные чародейные жезлы и изучая новые заклинания, мы спускаемся всё глубже и глубже — от угольных шахт до замёрзших пещер. 

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    Главная фишка, отличающая Noita от прочих подобных игр, — достоверная физика пиксельного пространства, которое поддаётся прямому воздействию ваших чар. Разлитую лаву можно остудить водой, мощным взрывом легко проделать дыру в стене, а ударом электричества в какую-нибудь лужу можно уничтожить группу врагов. Особенно зрелищно выглядит физика жидкостей — после жестоких замесов по полу буквально переливаются лужи вражеского ликвора.

    Десятки перков, разновидностей врагов, волшебных скипетров и сотни заклинаний с процедурной генерацией уровней обеспечивают бесконечное количество забавных ситуаций и уникальных забегов.

     

    Wytchwood

    Жанр: приключенческая игра

    Hogwarts Legacy полюбилась многим за сказочную фирменную атмосферу ранней поттерианы. В поисках такого же уютного волшебства можно проследовать в Wytchwood — несправедливо пропущенный многими приключенческий инди-проект 2021 года выпуска.

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 6

    Вы играете за какую-то странную курицу в шлеме, которая живёт в очаровательном лесу и занимается колдовством и зельеварением. Многослойный продвинутый крафт — первое достоинство игры. Собирая всякие жёлуди, волшебных лягушек и бутилированный страх (да, есть здесь и такое), не-особо-злая ведьма создаёт новые заклинания и предметы.

    Ещё одна уникальная черта Wytchwood — её прекрасный внешний вид. Она стилизована под любимые детские книжки-раскладушки и чем-то напоминает эксклюзив PlayStation под названием Tearaway. Сама игра тоже скорее детская — задания не очень сложные, сюжет, пусть он и пытается в чёрный юмор и отсылки, простоватый, а первую половину прохождения нашей героине в принципе никто не угрожает. Но мы же не всегда обращаемся к интерактивным развлечениям за серьёзным вызовом, правда?

     

    Fable III

    Жанр: RPG

    Одним из главных секретов успеха Hogwarts Legacy стала её доступность. Формально относящаяся к серьёзному и глубокому жанру ролевых игр, она понятна и открыта для всех категорий пользователей — от непоседливых подростков до скучающих домохозяек. 

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    Ближе всех формулу простоты, не превратившейся в полный примитивизм, выдержала Fable III, вышедшая в 2010 году на Xbox 360 и год спустя на PC. Простая, но зрелищная боевая система, мощная и красивая магия (в которой разрешается немного пошаманить и слить эффекты сразу двух заклятий), минимум цифр и интерфейсов, максимум кинематографии и духа приключения — чистое отдохновение для всех, кому неохота читать километровые диалоги или размышлять над прокачкой.

    Отдельный плюс Fable III — остроумный сценарий с множеством крайне забавных историй, полных дурачества и самоиронии. Героя то помещают в настольную ролевую игру, то заставляют его устраивать загробную вечеринку или уничтожать матерящихся садовых гномов, которых оживили при помощи тёмной магии. А ещё проект сказочника Питера Молиньё отошёл от набившей оскомину фэнтезятины в сторону индустриализации — с её огнестрельным оружием, красочными мундирами и паровыми машинами. Это до сих пор не так уж часто встретишь в играх.

     

    Assassin’s Creed: Origins; Odyssey; Valhalla

    Жанр: ролевой экшен со стелсом

    Главной претензией к Hogwarts Legacy стал её открытый мир — точнее, то, что он ровно такой же, как и в десятках других ААА-проектов. Так почему бы не сыграть в главный источник вдохновения авторов из Avalanche и не обратиться к трилогии приквелов ассасинской саги? Взять можно любой, они буквально как на подбор — подойдут и египетские «Истоки», и древнегреческая «Одиссея», и скандинавская «Вальгалла» с её большим дополнением «Заря Рагнарёка».

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy

    Несмотря на все предрассудки, ни одну из этих игр язык не повернётся назвать плохой. Бодрый экшен на месте, роскошные и узнаваемые декорации — тоже, прокачка, обвешивание себя красивыми шмотками — тут как тут, да и по элементу исследования эти игры ничуть не уступают Hogwarts Legacy, а местами и вовсе превосходят её. Побочными заданиями, яркими персонажами и центральной историей все три части уж точно смогут порадовать тех, кому зашла волшебная новинка.

    Магического, к слову, в Assassin’s Creed тоже хватает — и мифологические существа, и божества, и таинственные артефакты играют в сюжете немаловажную роль, пускай сверхъестественное в сериале и объясняется через научную фантастику и работу «Анимуса».

     

    Бонусный раунд

    1. Купите The Elder Scrolls V: Skyrim. Ну ещё разочек!
    2. Перепройдите «Ведьмак 3: Дикая Охота», теперь в некстген-обёртке.
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