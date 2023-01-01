«Мандалорец»: что известно о третьем сезоне и какими получились первые эпизоды

В начале марта с третьим сезоном вернулся «Мандалорец» — космический вестерн во вселенной «Звёздных войн». Disney+ продолжает выпускать по эпизоду в неделю, и каждый из них становится сюрпризом — создатели по-прежнему хранят в тайне многие подробности. Но кое-что всё же просачивается в сеть. Мы решили собрать в одном тексте всю информацию о начавшемся сезоне, об ожиданиях от него, а также поделиться впечатлениями от вышедших серий.

Кто работает над новым сезоном

Третий сезон, как и два предыдущих, состоит из восьми эпизодов. Главного героя по-прежнему играет Педро Паскаль, вернётся и большинство действующих лиц из предыдущих сезонов. Уже в двух первых сериях засветились Оружейница (Эмили Сваллоу), Гриф Карга (Карл Уэзерс), Пели Мотто (Эми Седарис) и Бо-Катан Крайз (Кэти Сэкхофф). Не появится здесь только Кара Дюн — сыгравшую её Джину Карано уволили из-за скандальных публикаций в соцсетях актрисы. В сериале её отсутствие объяснили выгодным предложением от спецназа Новой Республики — предложением, от которого Кара не смогла отказаться.

В продолжении будет множество камео, ожидаемых и не очень. Вот, скажем, вы знали, что в сериале сыграет Кристофер Ллойд? Судя по всему, док Браун воплотит лидера одного из мандалорских кланов.

Сценарии всех восьми эпизодов написал шоураннер Джон Фавро. Четвёртый и седьмой эпизоды он сочинил в соавторстве с Дэйвом Филони, а в третьем эпизоде соавтором Фавро выступил молодой сценарист Ноа Клур. Филони уже писал сценарии к нескольким сериям первых двух сезонов, а Клур начинал там же ассистентом и затем был повышен до штатного сценариста в «Книге Бобы Фетта».

А вот среди режиссёров сезона нет ни Фавро, ни Филони. Эпизоды 1, 7 и 8 поставил повышенный до исполнительного продюсера Рик Фамуйива. За эпизод 4 отвечает Карл Уэзерс, а шестой эпизод сняла Брайс Даллас Ховард. Из новых лиц в кресле постановщика побывали Рэйчел Моррисон (эпизод 2), Ли Айзек Чун (эпизод 3) и Питер Рамзи (эпизод 5).

Пожалуй, самая главная потеря сериала — это уход композитора Людвига Йоранссона. Его заглавная музыкальная тема все ещё звучит в титрах, но все новые композиции написал автор музыки к «Книге Бобы Фетта» Джозеф Ширли. Причина ухода Йоранссона официально не оглашается, но, скорее всего, дело в его загруженности. Йоранссон только что написал музыку ко второй «Чёрной пантере» и выходящему в июле «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. Из своих старых проектов помимо «Мандалорца» Людвиг отказался ещё и от третьей части «Крида». Примечательно, что, как и в «Мандо», продюсеры «Крида» пригласили ему на замену Ширли.

Что обещают в новом сезоне

В интервью журналу Empire Педро Паскаль и Кэти Сэкхофф говорили, что новый сезон будет масштабнее и притязательнее первых двух, а ключевую роль создатели уделят обществу и культуре мандалорцев.

Джон Фавро тем временем уже написал сценарии для четвёртого сезона, работа над которым должна будет начаться осенью. По словам Фавро, четвёртый сезон станет логическим продолжением истории, которую они рассказывают в третьем. Но при этом у создателей нет какого-то мастер-плана на несколько лет вперёд, и Фавро планирует рассказывать новые истории о Дине и Грогу до тех пор, пока на них будет спрос.

Мне кажется, очарование третьего сезона кроется в том, что это средняя глава в гораздо большем повествовании. И хотя со временем нам придётся поставить точку в истории этих персонажей, у меня нет какого-то заранее запланированного финала, к которому я веду. Даже наоборот, мне бы хотелось рассказывать о [Мандо и Грогу] ещё и ещё. Так что эти ребята, скорее всего, задержатся с нами ещё на какое-то время. Джон Фавро

Что известно о сюжете

Осторожно, спойлеры! Дальше — умеренные спойлеры к уже вышедшим сериям.

Сюжет третьего сезона по традиции держат в секрете, но его завязка прямо вытекает из событий предыдущих сезонов и «Книги Бобы Фетта». Дин Джарин возвращается на Мандалор сразу по двум причинам: он должен спуститься в шахты под поверхностью планеты, чтобы искупаться в Водах Мандалора и искупить грех за нарушение Кодекса (спойлер: уже сделано), и помочь Бо-Катан объединить разрозненные кланы и вернуть планету (в процессе) её народу.

Различные инсайдеры, делившиеся правдивыми подробностями о сюжете предыдущих сезонов, на этот раз были скупы на детали. Если верить им, ближе к финалу сезона представители разных кланов Мандалора должны вернуться в шахты под поверхностью планеты и провести какой-то ритуал, связанный с призывом и усмирением мифозавра, древнего мифического зверя, череп которого стал символом кланов. По легенде, очередное явление мифозавра возвестит о начале новой эры в истории Мандалора, и вот совпадение — спасая Дина в финале второй серии, Бо-Катан мельком заметила отдыхающего под водой гиганта.

Инсайдеры также обещают ещё больше связей с трилогией сиквелов. В первой серии уже засветились механики-анзелланцы (сородичи Бабу Фрика из фильма «Скайуокер. Восход»), а ближе к финалу на Мандалор заявятся бойцы Преторианской гвардии — личные телохранители Сноука, которых в «Последних джедаях» эпично покрошили Рей и Кайло Рен.

Впечатления от первых двух серий

Первые две серии подтверждают обещания актёров о масштабности сюжета, при этом значительно отличаясь друг от друга по тону и динамике. Первый эпизод получился достаточно скомканным — главный герой успел облететь три планеты, повидаться с целой толпой народа, начать выполнять сторонний «квест» (найти запчасти для ремонта дроида) и принять участие в космической заварушке.

Вторая серия получилась более цельной. Да, герой мельком залетает на Татуин и встречается с ещё одним старым знакомцем, но большая часть хронометража посвящена путешествию Дина и Грогу на Мандалор. И вот к этой части вопросов нет — тут и отсылки к «Войнам клонов», и крайне реалистичные и атмосферные пейзажи, и сразу несколько опасностей, скрывающихся на якобы мёртвой планете. Непонятной остаётся разве что личность таинственного то ли дроида, то ли киборга, который захватил Мандо в плен. Но, возможно, сюжет ещё вернётся к этой теме в следующих сериях. То же камео мифозавра на последних кадрах — явно задел на будущее.

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Создатели «Мандалорца» обещали, что третий сезон сериала будет масштабнее и эпичнее первых двух. Пока что своё обещание им удаётся выполнять — первые две серии получились весьма достойными в плане картинки, экшена и развития персонажей. Сюжет продолжает раскручиваться довольно неспешно, но впереди ещё шесть эпизодов.