Первый тизер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки. Спустя почти два месяца после премьеры…

Студия Ghibli наконец представила первый тизер-трейлер последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Мальчик и птица» (или «Как поживаешь?» в альтернативном переводе).
При этом японская премьера картины состоялась почти два месяца назад — 14 июля. Авторы решили не делиться никакими промо-материалами до выхода фильма в кино.
В основу аниме частично легла детская книга «Как поживаешь?» Ёсино Гэндзабуро.
По сюжету мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в царство живых и мертвых, где смерть приходит к концу, а жизнь обретает новое начало.
Картина, кстати, доберется в том числе до России до конца года — дату должны назвать уже совсем скоро.
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Редактор
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