Первый трейлер фантастического фильма «Ампир V» с Оксимироном

В сети появился первый трейлер фантастической картины «Ампир V» по мотивам одноименного романа Виктора Пелевина.

По сюжету парень Роман Шторкин превращается в вампира и узнает, что «кровососы» управляют человечеством. Но даже присоединившись к высшей касты вампиров, он все равно не может разорвать связь с людьми.

Режиссером выступает Виктор Львович Гинзбург, снявший «Generation П». А главные роли исполняют Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина.

Премьера состоится 25 ноября 2021 года.