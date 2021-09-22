Первый трейлер фантастического фильма «Ампир V» с Оксимироном

В сети появился первый трейлер фантастической картины «Ампир V» по мотивам одноименного романа Виктора Пелевина.
По сюжету парень Роман Шторкин превращается в вампира и узнает, что «кровососы» управляют человечеством. Но даже присоединившись к высшей касты вампиров, он все равно не может разорвать связь с людьми.
Режиссером выступает Виктор Львович Гинзбург, снявший «Generation П». А главные роли исполняют Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина.
Премьера состоится 25 ноября 2021 года.
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