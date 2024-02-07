Paramount Pictures выпустила первый трейлер приквела «Тихого Места» с подзаголовком «День первый».

В основу фильма легла идея Джона Красински, снявшего первые две части. Он же принял участие в написании сценария.

Действие картины развернется в первые дни, когда на Землю прилетели слепые инопланетные монстры, обладающие очень хорошим слухом.

Главные роли исполнили Лупита Нионго и Джозеф Куинн. А режиссером выступил Майкл Сарноски.

Премьера состоится 28 июня.