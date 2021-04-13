Похоже, новая Bioshock будет в открытом мире

Студия Cloud Chamber, ответственная за разработку Bioshock 4, опубликовала несколько вакансий, из описания которых можно узнать новые детали о грядущей игре.
Так, команда ищет старшего сценариста, который сможет «создавать впечатляющие истории с персонажами в открытом мире».
Помимо этого он будет работать над дизайном основных и побочных заданий, а также над основным сюжетом, включая диалоги между героями и другие элементы повествования.
Кроме того, студия в поисках программиста для разработки «системы городской толпы» и «племенной экологии с иногда враждебным ИИ».
2K Games анонсировала Bioshock 4 в 2019 году, однако производство игры стартовала еще в 2018-м. Творческий директор серии Кен Левин в проект не вовлечен.
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