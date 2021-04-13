    3
    Новости

    Похоже, новая Bioshock будет в открытом мире

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    799
    0 минут на чтение
    1

    Студия Cloud Chamber, ответственная за разработку Bioshock 4, опубликовала несколько вакансий, из описания которых можно узнать новые детали о грядущей игре.

    Так, команда ищет старшего сценариста, который сможет «создавать впечатляющие истории с персонажами в открытом мире».

    Помимо этого он будет работать над дизайном основных и побочных заданий, а также над основным сюжетом, включая диалоги между героями и другие элементы повествования.

    Кроме того, студия в поисках программиста для разработки «системы городской толпы» и «племенной экологии с иногда враждебным ИИ».

    2K Games анонсировала Bioshock 4 в 2019 году, однако производство игры стартовала еще в 2018-м. Творческий директор серии Кен Левин в проект не вовлечен.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      6605
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге 4
      0
      5211
      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

      Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
      0
      12236
      Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

      Вторая часть хроники из будней Прачечной — самой секретной британской спецслужбы.

      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили 13
      0
      52732
      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили

      Семья и приключения на первом плане. А ещё — целый ворох камео!

      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
      0
      58817
      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

      Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»
      0
      145367
      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

      Новый ролик от Hobby World.

      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром
      0
      63483
      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

      Лучшая кооперативная головоломка со времён Portal 2.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      116720
      Зарубежные писатели-историки, пишущие фантастику и фэнтези

      Авторы польского, китайского и американского происхождения.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить