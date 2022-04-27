«Пусть сон окажется правдой»: трейлер хоррора «Чёрный телефон»

Universal выпустила второй трейлер мистического хоррора «Чёрный телефон» — экранизации одноимённого романа Джо Хилла. В трейлере мы больше узнаём о 13-летнем мальчике Финни и жутком серийном убийце, который его похитил.

Книга (а вслед и экранизация) использует интересный сюжетный ход: сверхъестественный элемент связан не с главным злодеем, а с его жертвами. Финни, запертый в подвале, неожиданно получает помощь от призраков предыдущих жертв маньяка — таких же замученных детей. И связываются они с ним при помощи телефона с обрезанным проводом.

Картину поставил Скотт Дерриксон («Синистер», «Избави нас от лукавого» и «Доктор Стрэндж»), сценарий он написал вместе со своим коллегой Робертом Каргиллом. Маньяка сыграл Итан Хоук, а мальчика — Мейсон Темз.

В кинотеатрах с 24 июня.