Режиссер «Бедных-несчастных» снимет ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету»

Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос выступит постановщиком ремейка корейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету».
Съемки запланированы на это лето — в Великобритании и Нью-Йорке. Актерский состав огласят немного позднее.
В центре сюжета будет эксцентричный молодой человек, который захватывает и пытает бизнесмена, потому что думает, что тот — участник инопланетного вторжения.
Оригинальный фильм Чан Джун-хвана вышел в 2003 году. Его очень тепло приняли критики. Лента также завоевала призы на многих фестивалях фэнтези.
У ремейка «Спасти зеленую планету» пока нет даты выхода.
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