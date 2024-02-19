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    Режиссер «Бедных-несчастных» снимет ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету»

    19 февраля 2024
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    19.02.2024
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    Режиссер «Бедных-несчастных» снимет ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету»

    Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос выступит постановщиком ремейка корейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету».

    Съемки запланированы на это лето — в Великобритании и Нью-Йорке. Актерский состав огласят немного позднее.

    В центре сюжета будет эксцентричный молодой человек, который захватывает и пытает бизнесмена, потому что думает, что тот — участник инопланетного вторжения.

    Оригинальный фильм Чан Джун-хвана вышел в 2003 году. Его очень тепло приняли критики. Лента также завоевала призы на многих фестивалях фэнтези.

    У ремейка «Спасти зеленую планету» пока нет даты выхода.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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