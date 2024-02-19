Режиссер «Бедных-несчастных» снимет ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету»

Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос выступит постановщиком ремейка корейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету».

Съемки запланированы на это лето — в Великобритании и Нью-Йорке. Актерский состав огласят немного позднее.

В центре сюжета будет эксцентричный молодой человек, который захватывает и пытает бизнесмена, потому что думает, что тот — участник инопланетного вторжения.

Оригинальный фильм Чан Джун-хвана вышел в 2003 году. Его очень тепло приняли критики. Лента также завоевала призы на многих фестивалях фэнтези.

У ремейка «Спасти зеленую планету» пока нет даты выхода.