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    Режиссер «Чудо-женщины» вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам»

    14 марта 2024
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    14.03.2024
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    Режиссер «Чудо-женщины» вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам»

    Пэтти Дженкинс рассказала, что вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья “Изгой”».

    Изначально постановщица оставила проект ради триквела «Чудо-женщины», но фильм отменили из-за перезапуска киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

    Поэтому Дженкинс во время забастовок в Голливуде заключила с Disney новую сделку.

    Сейчас режиссер занимается драфтом сценария картины. После его нужно будет доработать, чтобы им были довольны обе стороны.

    Поэтому непонятно, когда выйдет фильм. В компании тоже пока с этим не определились.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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