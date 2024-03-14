Режиссер «Чудо-женщины» вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам»

Пэтти Дженкинс рассказала, что вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья “Изгой”».

Изначально постановщица оставила проект ради триквела «Чудо-женщины», но фильм отменили из-за перезапуска киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Поэтому Дженкинс во время забастовок в Голливуде заключила с Disney новую сделку.

Сейчас режиссер занимается драфтом сценария картины. После его нужно будет доработать, чтобы им были довольны обе стороны.

Поэтому непонятно, когда выйдет фильм. В компании тоже пока с этим не определились.