Сценарии для второго сезона «Ван-Писа» уже готовы! Но съемки еще не скоро

Марти Адельштейн, гендиректор студии Tomorrow, которая занимается производством ТВ-адаптации «Ван-Писа» для Netflix, заявил в одном из интервью, что все сценарии для второго сезона уже готовы.
Однако авторы сериала не могут приступить к работе над продолжением до тех пор, пока не закончится забастовка голливудских актеров.
Тем не менее Адельштейн рассчитывает, что уже в следующем году начнутся съемки. А сам второй сезон выйдет через 12-18 месяцев после окончания забастовки.
При этом Netflix официально еще не продлевал «Ван-Пис» на второй сезон. Но, учитывая успехи шоу, это лишь вопрос времени.
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