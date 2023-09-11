Сценарии для второго сезона «Ван-Писа» уже готовы! Но съемки еще не скоро

Марти Адельштейн, гендиректор студии Tomorrow, которая занимается производством ТВ-адаптации «Ван-Писа» для Netflix, заявил в одном из интервью, что все сценарии для второго сезона уже готовы.

Однако авторы сериала не могут приступить к работе над продолжением до тех пор, пока не закончится забастовка голливудских актеров.

Тем не менее Адельштейн рассчитывает, что уже в следующем году начнутся съемки. А сам второй сезон выйдет через 12-18 месяцев после окончания забастовки.

При этом Netflix официально еще не продлевал «Ван-Пис» на второй сезон. Но, учитывая успехи шоу, это лишь вопрос времени.