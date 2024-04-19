    Новости

    Сериал Fallout продлили на второй сезон

    19 апреля 2024
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    19.04.2024
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    Сериал Fallout продлили на второй сезон 1

    Amazon спустя неделю после выхода ТВ-адаптации Fallout объявил, что сериал продлили на второй сезон.

    Шоу вошло в тройку лучших проектов в Amazon Prime Video. Также оно получило очень лестные отзывы от критиков и обычных зрителей.

    Когда выйдет продолжение, не уточняется. Но вряд ли его стоит ждать в ближайшие два года.

    Вместе с этим Amazon поделилась новым постером Fallout с трио главных героев.

    А на фоне успеха сериала сильно вырос интерес к играм вроде Fallout 4 и Fallout 76, которые бьют рекорды по онлайну в Steam и показывают хорошие продажи.

    Сериал Fallout продлили на второй сезон
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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