Сериал Fallout продлили на второй сезон

Amazon спустя неделю после выхода ТВ-адаптации Fallout объявил, что сериал продлили на второй сезон.
Шоу вошло в тройку лучших проектов в Amazon Prime Video. Также оно получило очень лестные отзывы от критиков и обычных зрителей.
Когда выйдет продолжение, не уточняется. Но вряд ли его стоит ждать в ближайшие два года.
Вместе с этим Amazon поделилась новым постером Fallout с трио главных героев.
А на фоне успеха сериала сильно вырос интерес к играм вроде Fallout 4 и Fallout 76, которые бьют рекорды по онлайну в Steam и показывают хорошие продажи.
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