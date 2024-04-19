Сериал Fallout продлили на второй сезон

Amazon спустя неделю после выхода ТВ-адаптации Fallout объявил, что сериал продлили на второй сезон.

Шоу вошло в тройку лучших проектов в Amazon Prime Video. Также оно получило очень лестные отзывы от критиков и обычных зрителей.

Когда выйдет продолжение, не уточняется. Но вряд ли его стоит ждать в ближайшие два года.

Вместе с этим Amazon поделилась новым постером Fallout с трио главных героев.

А на фоне успеха сериала сильно вырос интерес к играм вроде Fallout 4 и Fallout 76, которые бьют рекорды по онлайну в Steam и показывают хорошие продажи.