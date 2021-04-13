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    Новости

    Шон Эстин хотел сыграть Арагорна во «Властелине колец»

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    1152
    0 минут на чтение
    Шон Эстин хотел сыграть Арагорна во «Властел

    Шон Эстин, сыгравший Сэма Гэмджи во «Властелине колец», рассказал в интервью Esquire, что изначально хотел получить другую роль в фильме.

    Так, актер думал взяться за Арагорна, но ему попросту отказали.

    Не знаю. То, как со мной разговаривали мой агент и директор по кастингу Виктория Берроуз… Создавалось ощущение, что на меня вешают ярлык <Сэма>. Меня что, выбрали по типажу? И мне стало интересно: «Кого еще я могу сыграть? Потому что Арагорн выглядит очень круто, у него есть меч! Можно я сыграю Арагорна?» И я помню, как мне сказали: «Нет, нет, ты не получишь эту роль».

    Напомним, в апреле в российском прокате снова выйдут все три части «Властелина колец» с разницей в неделю.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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