Шон Эстин хотел сыграть Арагорна во «Властелине колец»

Шон Эстин, сыгравший Сэма Гэмджи во «Властелине колец», рассказал в интервью Esquire, что изначально хотел получить другую роль в фильме.
Так, актер думал взяться за Арагорна, но ему попросту отказали.
Не знаю. То, как со мной разговаривали мой агент и директор по кастингу Виктория Берроуз… Создавалось ощущение, что на меня вешают ярлык <Сэма>. Меня что, выбрали по типажу? И мне стало интересно: «Кого еще я могу сыграть? Потому что Арагорн выглядит очень круто, у него есть меч! Можно я сыграю Арагорна?» И я помню, как мне сказали: «Нет, нет, ты не получишь эту роль».
Напомним, в апреле в российском прокате снова выйдут все три части «Властелина колец» с разницей в неделю.
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Раньше в книгах встречались всего два его рисунка.
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Все три части выйдут в апреле.
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