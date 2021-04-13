Шон Эстин хотел сыграть Арагорна во «Властелине колец»

Шон Эстин, сыгравший Сэма Гэмджи во «Властелине колец», рассказал в интервью Esquire, что изначально хотел получить другую роль в фильме.

Так, актер думал взяться за Арагорна, но ему попросту отказали.

Не знаю. То, как со мной разговаривали мой агент и директор по кастингу Виктория Берроуз… Создавалось ощущение, что на меня вешают ярлык <Сэма>. Меня что, выбрали по типажу? И мне стало интересно: «Кого еще я могу сыграть? Потому что Арагорн выглядит очень круто, у него есть меч! Можно я сыграю Арагорна?» И я помню, как мне сказали: «Нет, нет, ты не получишь эту роль».