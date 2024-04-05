Шоураннеры «Мира Дикого запада» все еще хотят завершить историю

Джонатан Нолан в одном из интервью рассказал, что он вместе с Лизой Джой все еще хочет завершить историю «Мира Дикого запада».

Но как именно, они пока не знают. Возможно, это будет графической роман, фильм или что-то еще.

Мне потребовалось восемь лет и смена режиссера, чтобы сделать «Интерстеллар». Нам бы хотелось закончить историю, которую мы начали.

HBO неожиданно закрыла «Мир Дикого запада» в конце 2022 года — спустя несколько месяцев после выхода четвертого сезона.