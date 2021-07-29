СМИ: Джоди Тернер-Смит сыграет Калипсо в фильме про Крэйвена Охотника

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что в фильме о Крэйвене Охотнике появится Калипсо. Причем Sony рассматривает на эту роль Джоди Тернер-Смит.

У актрисы весьма богатый опыт съемок в экшен-картинах и сериалах — к примеру, ранее она сыграла в «Последнем корабле» и боевике «Без жалости».

Калипсо напрямую связана с происхождением Крэйвена Охотника, который в нее влюблен. Именно она даровала ему сверхспособности. Более того, это жрица разжигала в герое ненависть к Человеку-пауку.

Девушка может контролировать разум других людей и воскрешать, а ее способности связаны с практикой вуду. А чтобы усилить их, она принесла в жертву свою младшую сестру.

Напомним, главную роль в фильме исполнит Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссером выступает Джей Си Чендор, известный «Тройной границе».

Премьера состоится 13 января 2023 года.