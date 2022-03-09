СМИ: Флоренс Пью может сыграть в сиквеле «Дюны» принцессу Ирулан

По данным Deadline, Флоренс Пью (Елена Белова из Киновселенной Marvel) ведёт переговоры о роли в сиквеле «Дюны» Дени Вильнёва. По данным источников, она сыграет Ирулан Коррино, старшую дочь падишах-императора Шаддама IV.
К своим ролям в продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин. Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров выступит Дени Вильнёв.
Съёмки планируют начать этой осенью, а выпустить картину собираются в октябре 2023-го.
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Вспоминаем, что будет во втором фильме (а может, и в третьем по «Мессии Дюны»?), и подбираем актёров на роли императора, Фейд-Рауты и Ирулан.
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