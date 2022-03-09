СМИ: Флоренс Пью может сыграть в сиквеле «Дюны» принцессу Ирулан

По данным Deadline, Флоренс Пью (Елена Белова из Киновселенной Marvel) ведёт переговоры о роли в сиквеле «Дюны» Дени Вильнёва. По данным источников, она сыграет Ирулан Коррино, старшую дочь падишах-императора Шаддама IV.

К своим ролям в продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин. Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров выступит Дени Вильнёв.

Съёмки планируют начать этой осенью, а выпустить картину собираются в октябре 2023-го.