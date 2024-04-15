СМИ: голливудскую экранизацию «Ванпанчмена» напишут авторы «Рика и Морти»

По данным издание The Hollywood Reporter, голливудский фильм по «Ванпанчмену» обзавелся новыми сценаристами.

Теперь проектом займутся Дэн Хармон и Хезер Энн Кэмпбелл, сделавшие мультсериал «Рик и Морти».

Ранее сценарий писали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, вместе работавшие над «Веномом». Но пока непонятно, почему они оставили фильм.

При этом Джастин Лин, известный по «Форсажу», остался на должности режиссера. Тем не менее в ближайшее время съемки не ожидаются.

Даты выхода у фильма нет.