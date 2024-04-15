СМИ: голливудскую экранизацию «Ванпанчмена» напишут авторы «Рика и Морти»

По данным издание The Hollywood Reporter, голливудский фильм по «Ванпанчмену» обзавелся новыми сценаристами.
Теперь проектом займутся Дэн Хармон и Хезер Энн Кэмпбелл, сделавшие мультсериал «Рик и Морти».
Ранее сценарий писали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, вместе работавшие над «Веномом». Но пока непонятно, почему они оставили фильм.
При этом Джастин Лин, известный по «Форсажу», остался на должности режиссера. Тем не менее в ближайшее время съемки не ожидаются.
Даты выхода у фильма нет.
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