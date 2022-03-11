СМИ: Остин Батлер ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты в сиквеле «Дюны»

По данным СМИ, актёр Остин Батлер ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты Харконнена во второй части «Дюны» Дени Вильнёва.

Батлер играл в сериалах «Дневники Кэрри» и «Хроники Шаннары», а ещё исполнил роль Элвиса Пресли в байопике База Лурманна «Элвис» (фильм выходит летом).

Фейд-Раута — один из антагонистов книги, племянник Владимира Харконнена, наследник Дома Харконнен. В первой части фильма в кадре его так и не показали. В экранизации Дэвида Линча Фейд-Рауту сыграл Стинг.

Ранее СМИ сообщили, что Флоренс Пью ведёт переговоры о роли принцессы Ирулан.

К своим ролям в продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин. Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров выступит Дени Вильнёв.