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    Новости

    СМИ: Остин Батлер ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты в сиквеле «Дюны»

    11 марта 2022
    11.03.2022
    1382
    0 минут на чтение
    СМИ: Остин Батлер ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты в сиквеле «Дюны»

    По данным СМИ, актёр Остин Батлер ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты Харконнена во второй части «Дюны» Дени Вильнёва.

    Батлер играл в сериалах «Дневники Кэрри» и «Хроники Шаннары», а ещё исполнил роль Элвиса Пресли в байопике База Лурманна «Элвис» (фильм выходит летом).

    Фейд-Раута — один из антагонистов книги, племянник Владимира Харконнена, наследник Дома Харконнен. В первой части фильма в кадре его так и не показали. В экранизации Дэвида Линча Фейд-Рауту сыграл Стинг.

    Ранее СМИ сообщили, что Флоренс Пью ведёт переговоры о роли принцессы Ирулан.

    К своим ролям в продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин. Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров выступит Дени Вильнёв.

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