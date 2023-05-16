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    Новости

    СМИ: съемки четвертого «Мандалорца» могут отложить из-за забастовки сценаристов

    16 мая 2023
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    16.05.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: съемки четвертого «Мандалорца» могут отложить из-за забастовки сценаристов

    По данным издания Deadline, производство четвертого сезона «Мандалорца» могут отложить на фоне забастовки голливудских сценаристов.

    Официально Disney не продлевал сериал, однако ранее Джон Фавро подтвердил, что все сценарии для продолжения уже готовы.

    Источники сообщают, что съемки были намечены на сентябрь. Возможно, перед полноценным производством их нужно доработать.

    У четвертого сезона «Мандалорца» пока нет даты выхода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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