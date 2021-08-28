Снова не «Ветра Зимы»: Джордж Мартин спродюсирует короткометражный фильм «Ночь Кутеров»

Deadline сообщил, что Джордж Мартин станет продюсером короткометражного фильма под названием «Ночь Кутеров». Лента будет основана на научно-фантастическом романе Говарда Уолдропа 1987 года. Сам Мартин поделился, эта история расскажет «о том времени, когда марсиане вторглись в Пачуко в Техасе»:

Ночь Кутеров» — это короткая история, и наша версия будет коротким фильмом. Я бы предположил, что фильм получится где‑то между 20 и 30 минутами, снятый в сочетании живого действия и современной анимации

Сценаристом выступит Джо Лэндсдейл, а режиссёром будет Винсент Д’Онофрио («Малыш Кид»).

Д’Онофрио также сыграет в самой короткометражке вместе с Хоппером Пенном («Машина войны»), Харрисоном Пейджем («Анатомия страсти») и Мартином Сенсмейером («Ледяной драйв»). Также в актёрском составе числятся Кристин Макклири («Мир Дикого Запада»), Элиас Гальегос («Заступник»), Люче Рейнс («Старикам тут не место»), Джаззи Ким О’Брайен и Дариус Этеян.

Кажется, нужно будет ещё немного подождать «Ветра Зимы», которые должны были выйти ещё в 2016 году.