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    Новости

    Кто такие эти ваши «Ветра Зимы»? Джордж Мартин работает над новым комиксом

    13 августа 2021
    13.08.2021
    638
    0 минут на чтение
    Кто такие эти ваши «Ветра Зимы»? Джордж Мартин работает над новым графическим романом

    Джордж Мартин рассказал, что работает над новым комиксом, который никак не связан со вселенной «Игры престолов».

    Книга будет называться Voyaging (можно перевести как «Путешествие»), а она сама будет частью серии «Тысяча миров», стартовавшей в 1997 году с романа «Умирающий свет».

    Истории «Тысячи миров» охватывают столетия и световые годы. В них фигурируют свои герои, злодеи, легенды и персонажи… И ни один из них не может быть более ярким , чем торговец (и экологический инженер) Хэвиланд Таф, главный герой этой длинной серии. Я всегда хотел написать больше историй о Тафе.

    Правда, в сети информацию восприняли не особо радостно, поскольку фанаты писателя уже 10 лет ждут от него «Ветра Зимы», которые должны были выйти ещё в 2016 году.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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